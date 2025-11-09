Đường ray sạt lở sâu 9m, ngành đường sắt quyết thông tuyến trong ngày mai

(VTC News) -

VNR đang xử lý sự cố, thông tuyến đường sắt Bắc - Nam tại Km 1136+800 đến Km 1136+925 khu gian Vân Canh - Phước Lãnh, tuyến ĐS Hà Nội - TP.HCM vào ngày mai 10/11.

Tính đến 7h sáng 9/11, ngành đường sắt đã khôi phục tạm thông tin tín hiệu liên lạc từ Tuy Hòa đến Diêu Trì, phục vụ việc chạy tàu. Công ty đang tiếp tục khắc phục hệ thống thiết bị hư hại do bão số 13 gây ra.

Đồng thời, thực hiện cảnh giới đường ngang, cảnh báo tự động phục vụ chạy tàu chở đá ứng cứu khắc phục cầu tạm tại Km 1136+800.

Trước đó, theo báo cáo của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), do ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi) gây mưa to, gió lớn từ Quảng Ngãi đến Tuy Hòa, nhiều đoạn đường sắt đã bị phá hủy, khiến việc chạy tàu tạm thời gián đoạn.

Đến sáng 9/11, ngành đường sắt vẫn đang nỗ lực sửa chữa đường ray bị hư hỏng.

Theo đó, ngành Đường sắt đã ngừng chạy 45 chuyến tàu khách Hà Nội - TP.HCM và Đà Nẵng - TP.HCM (giảm bớt tần suất chạy tàu khách qua khu vực đang thi công khắc phục tại Vân Canh - Phước Lãnh).

Để hành khách tiếp tục hành trình thông suốt, ngành đường sắt tổ chức chuyển tải bằng đường bộ từ ga Diêu Trì đến Tuy Hoà đối với các tàu khác vẫn đang duy trì chạy, số lượng hành khách được chuyển tải là hơn 3.500 người của 21 chuyến tàu.

“Bão Kalmaegi gây thiệt hại lớn cho kết cấu hạ tầng tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM. Trong đó, khu vực Km 1136+850 thuộc khu gian Phước Lãnh - Vân Canh bị sạt lở nghiêm trọng nhất, với độ sâu trung bình khoảng 9m. Ngoài ra, nhiều đoạn đường sắt bị trôi nền đá, cây đổ chắn ngang, gãy cột tín hiệu, mất điện lưới quốc gia, khiến liên lạc điều độ gián đoạn và nhiều thiết bị thông tin tín hiệu tê liệt do ngập nước", VNR thông tin.

Km 1136+850 thuộc khu gian Phước Lãnh - Vân Canh bị sạt lở nghiêm trọng nhất, với độ sâu trung bình khoảng 9m sắp được hoàn thành sửa chữa.

Hiện ngành đường sắt đang huy động lực lượng, thiết bị nỗ lực làm ngày, làm đêm 3, ca 4 kíp để khắc phục sự cố sạt lở đường ray bị sạt lở tại Km 1136+800 đến Km 1136+925 khu gian Vân Canh - Phước Lãnh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.HCM.

Đến thời điểm 23h30 ngày 8/11 các đơn vị đã thi công xong bệ trụ T2, mố tạm phía Nam và vận chuyển các đốt cống thoát nước đến chân công trình. Đến sáng 9/11 các đơn vị thi công tiến hành làm bệ trụ T1, xếp rọ đá Mố phía bắc, lắp pale trụ T2, đặt các đốt cống thoát nước.

Các đơn vị thi công đang khắc phục sự cố sạt lở đường ray.

Tính đến 7h sáng 9/11 đã khôi phục tạm thông tin tín hiệu liên lạc từ Tuy Hòa đến Diêu Trì phục vụ việc chạy tàu. Dự kiến đến ngày 10/11, VNR sẽ xử lý xong sự cố để thông tuyến đường sắt Bắc - Nam tại điểm sạt lở trên.