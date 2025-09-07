Đường bộ ven biển qua Hải Phòng 3.700 tỷ đồng 'đắp chiếu' sau 8 năm khởi công

Dự án tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng - Hưng Yên với tổng mức đầu tư hơn 3.758 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 5/2017. Đến 9/2021, Thủ tướng có quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (CT08) có điểm đầu tại đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, TP Ninh Bình (cũ), điểm cuối tại đường Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, chiều dài toàn tuyến 109km, quy mô 4 làn xe. Trong đó, đoạn tuyến cao tốc CT08 qua TP Hải Phòng và 9Km trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với chiều dài khoảng 31,8km trùng với tuyến đường bộ ven biển nêu trên.