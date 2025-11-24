+
++
Đường biển đẹp nhất Gia Lai - Đắk Lắk sạt lở nặng, người đi đường bất an
(VTC News) -
Mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường biển nối Gia Lai - Đắk Lắk xuất hiện nhiều điểm sạt lở nặng, đất đá tràn xuống mặt đường.
Vân Khánh
Tin mới
Người đàn ông đột quỵ chết não hồi sinh nhiều cuộc đời
15:43 24/11/2025
Tin tức
Bỏ quên gần nửa cây vàng trong túi áo gửi tặng người dân vùng lũ
15:34 24/11/2025
Sống đẹp
Khách bốc thăm online mua dự án nhà ở xã hội 'hot' nhất Hà Nội
15:30 24/11/2025
Bất động sản
Cấp đủ ẩm cho da bé - bí quyết phòng ngừa các vấn đề về da mùa thu đông
15:28 24/11/2025
Tin tức
Nhiều đại học giảm học phí, cấp học bổng hỗ trợ sinh viên vùng bão lũ
15:25 24/11/2025
Tin tức - Sự kiện
Bán tôm hùm 150.000 đồng/kg sau lũ dữ, người dân Đắk Lắk trắng tay
15:14 24/11/2025
Thị trường
ĐBQH: Không thể để lao động sáng tạo thành nguồn tài nguyên miễn phí cho AI
15:11 24/11/2025
Tin nóng
VOV phát động ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ
15:08 24/11/2025
VTC NEWS TV
XSMT 24/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 24/11/2025
15:00 24/11/2025
Xổ số miền Trung
TTC Land cho thuê sỉ hơn 22.000m2 văn phòng tại Đà Nẵng
14:59 24/11/2025
Dự án
Xúc động những 'chiếc lá rách ít đùm lá rách nhiều' khi miền Trung lũ lụt
14:51 24/11/2025
Giới trẻ
Mailisa bị bắt: Chiến lược truyền thông 'triệu view' sụp đổ?
14:48 24/11/2025
VTC NEWS TV
Những dự án nhà ở xã hội nào đang mở bán ở Hà Nội?
14:39 24/11/2025
Bất động sản
Mailisa bất ngờ dừng bán sản phẩm, khách hàng lo lắng
14:35 24/11/2025
VTC NEWS TV
Thức dậy nấu đồ từ thiện, mẹ đau đớn chứng kiến cảnh sạt lở núi đè hai con tử nạn
14:32 24/11/2025
Đời sống
Hai ngày vô vọng tìm cha và ông nội của nữ phóng viên trong lũ dữ
14:21 24/11/2025
Đời sống
Hương Giang được và mất gì sau hành trình chinh chiến Miss Universe?
14:08 24/11/2025
Hoa hậu
Ngay cả những người thông thái nhất cũng bị câu đố này qua mặt
14:06 24/11/2025
Hỏi - Đáp
XSMN 24/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 24/11/2025
14:00 24/11/2025
Xổ số miền Nam
Toyota Vios - lựa chọn kinh tế cho gia đình Việt
14:00 24/11/2025
Xe
Mở triệu lộc vàng đón Tết sung túc cùng Bia Hà Nội Tết 2026
14:00 24/11/2025
Đời sống
Công nghệ 24/11: Galaxy A7x 'hồi sinh', giải chạy trực tuyến UpRace khởi động
13:52 24/11/2025
Sản phẩm
Ống kính rời ZEISS biến vivo X300 series thành máy ảnh cầm tay
13:49 24/11/2025
Sản phẩm
Tin đồn thất thiệt 'nhà cao tầng sập, hàng chục người chết' khiến vùng lũ Đắk Lắk hoang mang
13:48 24/11/2025
Đời sống
Truy tố 'bà trùm' đường dây buôn lậu hơn nửa tấn vàng từ Trung Quốc về Việt Nam
13:45 24/11/2025
Bản tin 113
Lãnh đạo không phải người địa phương: Phòng ngừa tha hóa, bảo vệ cán bộ khỏi quan hệ thân tộc
13:45 24/11/2025
Chính trị
Sản phẩm của Việt Nam lần đầu đạt chuẩn quốc tế cao nhất về mô phỏng hàng hải
13:44 24/11/2025
Khoa học - Công nghệ
Sự thật xấu xí về 'ông lão lãng mạn đợi tình yêu dưới cầu' làm dân mạng vỡ mộng
13:30 24/11/2025
Chuyện bốn phương
Honda và hành trình đổi mới: Từ Insight đến công nghệ pin siêu mỏng
13:07 24/11/2025
Xe
Từ 1/7/2026, Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô
12:21 24/11/2025
Tin nóng