Đóng

Đường biển đẹp nhất Gia Lai - Đắk Lắk sạt lở nặng, người đi đường bất an

(VTC News) -

Mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường biển nối Gia Lai - Đắk Lắk xuất hiện nhiều điểm sạt lở nặng, đất đá tràn xuống mặt đường.

Vân Khánh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới