Dừng đèn đỏ, tôi bị xe sau mắng: ‘Hâm à, không đi thì tránh ra’

(VTC News) -

Xem cảnh tài xế ngổ ngáo húc xe máy chờ đèn đỏ, dọa đạp người phụ nữ mặc quân phục trong clip đang được mạng xã hội chia sẻ và bình luận, tôi như nhìn thấy bản thân trong khá nhiều tình huống trước đó.

Tôi rất sợ tai nạn giao thông, sợ mâu thuẫn khi có va chạm và sợ làm phiền người khác nên luôn tuân thủ mọi quy định. Khi chờ đèn xanh sáng trở lại, tôi cũng luôn có ý thức “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, dừng xe sao cho ít chiếm chỗ và cản trở người khác nhất có thể.

Thế nhưng rất nhiều tài xế lại coi những người tuân thủ đèn tín hiệu như tôi là vật cản đường, khiến họ không thể len lỏi để vượt đèn đỏ. Phản ứng của họ nhẹ là cằn nhằn mắng vốn, nặng hơn là chửi mắng. Có lúc tệ hơn, họ hung hãn dọa đánh và thậm chí ra tay, tung chân.

Lần gần đây nhất, khi tôi tiến đến gần ngã tư thì đèn vàng bật, vài xe máy xung quanh vội rú ga để kịp qua vạch trước khi tín hiệu chuyển đỏ, còn tôi thì dừng lại khi xe đến trước vạch. Phía sau tôi là tiếng phanh gấp của một xe máy khác có lẽ định vượt, cùng với tiếng chửi thề cục cằn của một người đàn ông. Anh ta sau đó cố len đến cạnh tôi, ghé sát để xem mặt tôi và quát bằng những câu vừa hung hãn vừa tục tĩu không thể thuật lại.

Sau khi húc xe máy của người phụ nữ dừng đèn đỏ, người đàn ông giơ chân dọa đạp. (Ảnh cắt từ clip)

Lần dừng đèn đỏ khác, người mắng tôi không hề có dáng vẻ côn đồ hung hãn như gã đàn ông vừa kể. Biểu cảm trên mặt người đàn ông giống dân công sở này là sự bất bình và khiển trách cứ như tôi đã làm một việc sai trái hoặc ngu ngốc, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của anh. “Hâm à? Phía kia vắng thế sao phải dừng, không đi thì tránh ra cho người khác đi!”, người đàn ông ấy sẵng giọng, cáu kỉnh vì “bị tôi làm chậm trễ hành trình”.

Trải nghiệm của cô bạn tôi còn đáng sợ hơn. Một cặp thanh niên xăm trổ không đội mũ bảo hiểm quát bắt cô ấy lấn lên vạch để họ lấy chỗ vượt rồi tiện chân đạp vào bánh xe của cô khi chạy qua như một sự cảnh cáo, khiến chiếc xe ngã đè lên người phụ nữ đang dừng bên cạnh.

Thật ngược đời khi người tuân thủ luật thì bị coi là có lỗi, bị những người vi phạm hoặc muốn vi phạm mắng mỏ, đe dọa. Bị ám ảnh bởi những trải nghiệm đó, tôi hình thành phản xạ mỗi lần dừng đèn đỏ ở sát vạch, ngoài chuyện cố gắng nép mình để tránh cản trở người phía sau, tôi đều lo lắng ngoái lại quan sát nhanh xem có ai trông dữ dằn hay đang hung hăng muốn vượt hay không.

Khi đọc tin CSGT đã xác định danh tính tài xế húc xe và dọa đạp nữ quân nhân đứng chờ đèn đỏ và phạt anh ta về hành vi không đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe không có gương chiếu hậu, có lẽ không chỉ tôi mà rất nhiều người khác cũng thấy phấn khởi. Phải thừa nhận là có chút xíu cảm giác hả giận, nhưng nhiều hơn cả là sự tin tưởng rằng những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật khó mà lọt lưới với hệ thống giám sát hiện nay.

Đó là hệ thống giám sát với công nghệ và thiết bị ngày một thông minh, tân tiến, với cách thức làm việc ngày một chuyên nghiệp, sâu sát, cương quyết và tốc độ của lực lượng công an, của tai mắt người dân ở mọi nơi, mọi lúc và tâm thế sẵn sàng chia sẻ thông tin để đấu tranh với sai phạm.

Rồi đây, các loại camera tích hợp trí tuệ nhân tạo sẽ được lắp đặt rộng rãi ở các tuyến phố và nơi công cộng, số vi phạm sẽ giảm đột biến khi mọi người biết rằng, hầu hết các hành vi trái pháp luật đều bị phát hiện, xử lý.

Với vụ gã tài xế húc xe máy và dọa đạp nữ quân nhân, tôi có chút thắc mắc: Nếu người đàn ông đó có đội mũ bảo hiểm và xe máy có gương chiếu hậu, phải chăng dù đã lộ danh tính, anh ta cũng không bị phạt? Có phải cách đối xử của anh ta với người phụ nữ ấy không nằm trong danh mục lỗi vi phạm nào? Nếu vậy, có lẽ các nhà làm luật nên nghiên cứu để có quy định, chế tài phù hợp ngăn chặn hành vi tương tự, vì cản trở người khác tuân thủ luật pháp chắc chắn là sai.

