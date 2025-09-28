Đức Phúc 'mất ăn mất ngủ', chi hàng tỷ đồng cho 3 phút toả sáng ở Nga

(VTC News) -

Ca sĩ Đức Phúc vừa có buổi gặp gỡ báo chí sau khi trở về từ Intervision 2025 – cuộc thi âm nhạc quốc tế tổ chức tại Nga, nơi anh giành ngôi vị quán quân.

Đức Phúc chia sẻ hậu trường tiết mục 3 phút làm nên chiến thắng tại Intervision 2025.

Nam ca sĩ choáng ngợp trước sức lan tỏa của cuộc thi tại Nga: "Thật kinh khủng, khắp đường phố Moscow, đều có cờ, banner hay biển quảng cáo của chương trình. Ban tổ chức cũng thống kê rằng sau đêm chung kết, chương trình thu hút gần 4 tỷ lượt khán giả trên toàn thế giới. Thực sự, đó là tầm vóc quốc tế. Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn và tự hào vì Việt Nam đã ghi dấu ấn tại một sân chơi lớn như vậy”.

Chi tiền tỷ, xác định 'lỗ'

Đức Phúc không ngần ngại tiết lộ về chi phí tham gia cuộc thi. Anh hài hước nói: “Trời ơi, số tiền khủng khiếp lắm, tôi đã xác định sẽ lỗ”.

Theo nam ca sĩ, con số chính xác chưa được tổng kết nhưng ước tính lên tới hàng tỷ đồng. Đoàn Việt Nam có 16–17 người, trong khi ban tổ chức chỉ hỗ trợ tối đa 10 người, nên toàn bộ vé máy bay, ăn ở, đi lại đều do ê-kíp tự lo.

Chi phí tốn kém nhất là phần hiệu ứng sân khấu. Để có được màn trình diễn ấn tượng, Đức Phúc mạnh tay đầu tư cho phần hiệu ứng bằng các loại pháo, lửa. Riêng tiền lửa và pháo đã gần 2 tỷ đồng.

Đức Phúc tiết lộ chi phí cho tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương".

Với mong muốn mang đến tiết mục hoàn hảo nhất, và tin rằng có lẽ cả đời khó có lần thứ hai đứng trên sân khấu âm nhạc danh giá này, đại diện Việt Nam quyết định “chơi lớn”. Thực tế, một phần trình diễn 3 phút này tốn kém tương đương với cả một live concert nếu tính toán kỹ lưỡng.

“Toàn bộ dàn dựng, phục trang, hiệu ứng… đều tiêu tốn hàng tỷ đồng. Nhưng điều quan trọng nhất với tôi là mang đến một tiết mục chỉn chu, khiến bạn bè quốc tế nhớ đến Việt Nam”, Đức Phúc chia sẻ.

Lý do lựa chọn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương

Về lý do lựa chọn ca khúc Phù Đổng Thiên Vương, Đức Phúc kể, ban đầu nhạc sĩ Hồ Hoài Anh gợi ý Cây trúc xinh, nhưng sau nhiều cuộc họp, ê-kíp muốn hình tượng mạnh mẽ hơn.

Nguồn cảm hứng lớn đến từ bài thơ Tre Việt Nam của Nguyễn Duy. “Chỉ đọc vài câu đầu tôi đã nổi da gà. Tất cả tinh thần kiên cường, bất khuất của người Việt hiện rõ trong đó. Ca khúc Phù Đổng Thiên Vương ra đời từ cảm hứng ấy”, anh nói.

Ca khúc là sản phẩm tập thể: Hồ Hoài Anh sáng tác, rapper Phúc Du viết rap chỉ trong một giờ, Orange đảm nhận phần tiếng Anh, nhạc sĩ Huy Tuấn viết thêm câu tiếng Nga, producer DươngK phối khí với nhạc cụ dân tộc.

Tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương" giúp Đức Phúc giành chiến thắng.

Tự nhận bản thân là người kỹ tính và cầu toàn, ca sĩ Đức Phúc cho biết, không chỉ đưa nét đẹp văn hóa đậm màu Việt, mà anh còn nghĩ đến việc phải đưa yếu tố hiện đại, tính giải trí và yếu tố quốc tế vào phần trình diễn. Vì thế mà ca khúc có phần hát lời bằng tiếng Anh, truyền tải thông điệp "bước đi hiên ngang trong ánh sáng rực rỡ và tạo nên sự quật cường của Việt Nam". Cùng với đó là chút tiếng Nga với mong muốn tri ân nước chủ nhà. Đức Phúc nhấn mạnh: “Đây là kết quả của tinh thần đồng lòng, không phải chiến thắng của riêng tôi”.

Nam ca sĩ dự kiến sẽ bay lại vào TP.HCM và lên kế hoạch đến gặp và tri ân trực tiếp nhà thơ Nguyễn Duy, tác giả bài thơ Tre Việt Nam, cũng là nguồn cảm hứng mạnh mẽ tạo nên tiết mục Phù Đổng Thiên Vương.

3 phút khiến khán giả quốc tế nổi da gà

Nam ca sĩ thừa nhận, so với đại diện của hơn 20 quốc gia, nếu chỉ đơn thuần “khoe giọng” thì anh khó có thể vượt trội. Ngay từ khi tập luyện, nghe các thí sinh khác cất giọng, ca sĩ Việt “rén” vì họ hát chuẩn xác chẳng khác nào bản thu âm.

Vì vậy, anh và ê-kíp phải tính toán kỹ lưỡng, bám sát chủ đề và tiêu chí cuộc thi, đồng thời tận dụng tối đa mọi yếu tố để tạo nên màn trình diễn bùng nổ và thuyết phục nhất.

Theo quy định, mỗi tiết mục chỉ kéo dài 3 phút và tối đa 6 người biểu diễn. Để khắc phục sự hạn chế, ê-kíp Việt Nam sáng tạo bằng cách quay thêm vũ công ở Việt Nam, sau đó tích hợp vào visual, tạo cảm giác như có tới 50 người trên sân khấu.

Đức Phúc chia sẻ mong muốn "trong 3 phút, khán giả sẽ không kịp thở, liên tục nổi da gà và phải thốt lên trầm trồ từ đầu đến cuối".

“Tôi muốn tiết mục không chỉ gói gọn tinh hoa văn hóa Việt mà còn kết hợp cả yếu tố cận đại, hiện đại và giải trí. Trong suốt 3 phút, khán giả sẽ không kịp thở, liên tục nổi da gà và phải thốt lên trầm trồ từ đầu đến cuối. Cảm xúc cần dồn dập, tăng dần và có những khoảnh khắc bất ngờ khiến người xem giật mình”, Đức Phúc bày tỏ.

Về hình ảnh, ban đầu đoàn dự định mang ngựa khổng lồ sang để tái hiện cảnh Thánh Gióng bay về trời, nhưng bất khả thi về vận chuyển. Thay vào đó, hình ảnh được xử lý bằng visual LED do chính đội ngũ Việt Nam thiết kế.

Đạo cụ cũng được chọn lọc kỹ lưỡng: cây tre và chiếc chiếu khổng lồ được đưa lên sân khấu, tạo bất ngờ cho khán giả khi xuất hiện ở cao trào. “Cả khán phòng vỡ òa khi chiếc chiếu xuất hiện. Đó là vật dụng quen thuộc của người Việt nhưng đã trở thành điểm nhấn thị giác”, Đức Phúc kể.

Nam ca sĩ tiết lộ, ê-kíp Việt Nam đã họp trực tuyến tới 8 lần với ban tổ chức, gấp 4 lần quy định vì anh quá cầu toàn. Ban đầu, ban tổ chức không cho phép tự làm visual, nhưng sau khi thuyết phục, phía bạn đã đồng ý để Việt Nam đảm nhận 40–50% phần hình ảnh.

“Khi sang Nga, gặp trực tiếp các đạo diễn và đội ngũ kỹ thuật, tôi vừa mừng vừa áy náy, vì chắc họ rất ‘mệt’ với mình, nhưng tôi tin rằng sự chi tiết là cần thiết. Một tiết mục muốn bùng nổ thì ánh sáng, hiệu ứng, vũ đạo, visual phải khớp tuyệt đối. Chỉ cần ánh sáng trễ 2-3 giây thôi là cảm xúc khán giả sẽ tụt ngay”, Đức Phúc nói.

Trong giai đoạn chuẩn bị, vì quá tập trung nên thường quên ăn uống. Các thành viên ê-kíp phải năn nỉ anh nghỉ ngơi. “Với tôi, chỉ cần mọi thứ đạt đúng yêu cầu là đã thấy no rồi”, nam ca sĩ dí dỏm.

Trích 1 tỷ đồng làm thiện nguyện ở Việt Nam

Trong buổi gặp gỡ báo chí, Đức Phúc thẳng thắn chia sẻ về thông tin anh dành một phần phần thưởng cho hoạt động thiện nguyện tại Nga.

Nam ca sĩ cho biết, ngay khi biết mình trở thành Quán quân Intervision 2025, cảm xúc đầu tiên ùa đến là niềm “tự hào”. Anh vẫn nhớ như in khoảnh khắc thiêng liêng khi hô vang hai tiếng “Việt Nam” trước khi bước lên nhận cúp. Ngay sau đó, suy nghĩ tiếp theo xuất hiện trong anh chính là việc thực hiện hoạt động thiện nguyện ngay tại nước Nga.

Trước những ý kiến chưa tích cực trên mạng xã hội, Đức Phúc lên tiếng đính chính: hoạt động vừa qua mới chỉ là khởi đầu trong chuỗi hoạt động thiện nguyện mà anh dự định đồng hành cùng các quỹ tại Nga. Đồng thời, anh cũng chia sẻ sẽ dành 1 tỷ đồng để làm thiện nguyện tại Việt Nam trong thời gian tới.