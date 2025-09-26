Ca sĩ Đức Phúc nhận bằng khen của Thủ tướng

(VTC News) -

Ngày 26/9, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký quyết định tặng bằng khen của Thủ tướng cho Đức Phúc. Nam ca sĩ có thành tích xuất sắc khi giành giải quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao bằng khen của Thủ tướng cho ca sĩ Đức Phúc tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trước đó, nhận được tin ca sĩ Đức Phúc - đại diện Việt Nam xuất sắc giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời và thành tích xuất sắc của ca sĩ Đức Phúc.

Trong thư gửi ca sĩ Đức Phúc và những người yêu âm nhạc, Thủ tướng viết: "Chúng ta rất vui mừng nhận được tin ca sĩ Đức Phúc, đại diện Việt Nam vừa xuất sắc giành ngôi vị Quán quân tại Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025, sự kiện âm nhạc uy tín, quy tụ nhiều tài năng hàng đầu thế giới tại thủ đô Moscow, Liên bang Nga".

Thủ tướng chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực tuyệt vời cùng thành tích xuất sắc của Đức Phúc. Với giọng ca đầy nội lực và màn trình diễn mãn nhãn, nam ca sĩ đã thổi hồn vào ca khúc Phù Đổng Thiên Vương lấy cảm hứng từ bài thơ "Tre Việt Nam", kể lại câu chuyện về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh quật cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Đức Phúc xúc động khi nhận bằng khen của Thủ tướng.

Thủ tướng nhấn mạnh, thành tích này không chỉ là niềm vinh dự lớn lao cho cá nhân Đức Phúc mà còn là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam.

Sự tham gia của Việt Nam lần đầu tiên tại cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 được trở lại sau hơn 40 năm gián đoạn đã truyền tải thông điệp về sự đoàn kết và tình hữu nghị khi "âm nhạc vượt qua mọi bất đồng để gắn kết các dân tộc trên toàn thế giới".

"Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, chiến thắng tại Intervision 2025 lần này sẽ là động lực để ca sĩ Đức Phúc nói riêng và đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam nói chung tiếp tục phát huy tài năng, không ngừng sáng tạo, đóng góp tích cực cho nền âm nhạc nước nhà và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, đồng thời tạo nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho tuổi trẻ Việt Nam tiếp tục cống hiến và sáng tạo, đóng góp tinh hoa Việt Nam vào dòng chảy văn minh nhân loại", Thủ tướng viết trong thư.

Đức Phúc trở về Hà Nội vào sáng 26/9 và được gia đình với đông đảo người hâm mộ chào đón.

Thủ tướng chúc ca sĩ Đức Phúc cùng đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy năng lượng để cống hiến hết mình phụng sự công chúng trong và ngoài nước, để dấu ấn Việt Nam được yêu mến khắc ghi trong lòng khán giả toàn cầu.

Đức Phúc trở về Hà Nội vào sáng 26/9 và được gia đình với đông đảo người hâm mộ chào đón. Đức Phúc diện áo dài, đội nón lá và vẫy tay chào khán giả.

Nam ca sĩ xúc động nói: “Tôi thực sự hạnh phúc khi mang chiến thắng này trở về Việt Nam. Đây là thành quả của cả tập thể, từ ê-kíp biên đạo, vũ công, thiết kế đến sự chỉ đạo và hỗ trợ của các cơ quan. Hy vọng rằng tiết mục Phù Đổng Thiên Vương góp phần nhỏ bé lan tỏa hình ảnh văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế”.