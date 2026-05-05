Dự báo thời tiết 5/5: Từ Bắc vào Nam đón nắng, chiều tối có thể mưa dông vài nơi

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 5/5/2026

Ngày 5/5, thời tiết Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tương đối thuận lợi khi ban ngày trời nắng, chưa ghi nhận nắng nóng. Tuy nhiên, đến chiều tối và đêm, các khu vực này có thể xuất hiện mưa rào và dông ở một vài nơi, nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Hà Nội không mưa, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ thấp nhất vẫn duy trì ngưỡng 20-22°C, nhiệt độ cao nhất cũng tăng nhẹ lên mức 28-30°C

Thời tiết Trung Trung Bộ có nhiều điểm tương đồng với các khu vực trên khi một số nơi khả năng xuất hiện mưa rào và dông, ban ngày tạnh ráo, trời nắng.

Tại các khu vực khác trên cả nước, thời tiết cũng không có nhiều biến động, mưa rào và dông xuất hiện vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng. Trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 5/5/2026

TP Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi có nơi dưới 19°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Cao nguyên Trung Bộ chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 33°C.

Nam Bộ chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.