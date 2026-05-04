Miền Bắc sắp đón thêm đợt không khí lạnh, nguy cơ dông lốc và mưa đá

Mưa đá trút xuống xã Nghĩa Đàn, Nghệ An vào chiều 3/5

Đầu tháng 5, một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết nước ta, gây mưa dông diện rộng từ miền Bắc đến miền Trung, nhiều nơi xuất hiện mưa đá.

Nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ giảm xuống 19-22°C, có nơi dưới 19°C. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất cũng dao động trong ngưỡng 20-22°C. Sáng nay, nhiều người ra đường phải mặc áo khoác mỏng, cảm giác se lạnh như ngày đầu đông. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Trung Bộ cũng giảm về mức 23-25°C

Theo chuyên gia, khoảng 8-9/5, thêm đợt không khí lạnh sẽ tác động đến thời tiết nước ta, nguy cơ tái diễn dông lốc và mưa đá ở miền Bắc, cục bộ mưa lớn.

Ngoài ra, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đang trong giai đoạn giao mùa cũng có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trước khi đón đợt không khí lạnh mới gây mưa dông, trong sáng nay 4/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông với lượng mưa 10-20mm, cục bộ mưa to 40mm.

Cùng ngày, Nghệ An đến TP Huế mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Trung tâm khí tượng dự báo 2026 là năm có thời tiết, thiên tai mang tính cực đoan và khó lường. Trong bối cảnh ENSO có xu hướng chuyển sang pha nóng, thậm chí tiến tới El Nino vào cuối năm, nền nhiệt được dự báo gia tăng, kéo theo sự xuất hiện nhiều hơn của các hiện tượng như dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ.

Đáng lưu ý, các giai đoạn chuyển mùa (từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 10) là thời điểm tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Tổng lượng mưa năm 2026 trên phạm vi cả nước nhìn chung xấp xỉ trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là sự phân bố mưa có xu hướng cực đoan hơn: số đợt mưa lớn diện rộng có thể không tăng, thậm chí thấp hơn trung bình, nhưng các trận mưa lớn cục bộ với cường suất rất lớn trong thời gian ngắn lại có xu hướng gia tăng.