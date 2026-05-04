'Khối óc' từng điều hành 3 chuyến bay hạ cánh sân bay Long Thành hiện ra sao?

Đầu tháng 5, trong cái nắng đặc trưng của miền Đông Nam Bộ, công trường sân bay Long Thành vẫn duy trì nhịp thi công khẩn trương. Tại khu vực dự án thành phần 2 - các công trình quản lý bay, tháp không lưu cao 123m đã vươn lên, lộ diện hình hài hoàn chỉnh giữa không gian rộng lớn phủ màu đất đỏ bazan.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ cổng số 2 đi vào, công trình tháp không lưu nổi bật như một cột mốc công nghệ giữa đại công trường đang từng ngày thay đổi.
Đây không chỉ là một hạng mục kiến trúc mà còn được xem là “khối óc” điều hành toàn bộ hoạt động bay của sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.
Sau nhiều năm triển khai, các hạng mục thuộc dự án thành phần 2 đã cơ bản hoàn thiện. Riêng tháp không lưu đã hoàn tất kết cấu, hệ thống nội - ngoại thất được lắp đặt đồng bộ.
Các công trình phụ trợ xung quanh cũng đồng loạt về đích, hình thành tổ hợp điều hành bay hiện đại.
Đại diện nhà thầu Tổng Công ty 36, ông Nguyễn Mạnh Hải cho biết, các hạng mục chính đã hoàn thành từ cuối năm 2025, phục vụ các chuyến bay kỹ thuật.
Đáng chú ý, ngày 19/12/2025, sân bay Long Thành đã điều hành thành công 3 chuyến bay đầu tiên hạ cánh an toàn. Đây là bước thử nghiệm quan trọng, góp phần cho thấy khả năng sẵn sàng của hệ thống hạ tầng trước khi đưa vào khai thác thương mại dự kiến cuối năm 2026.
“Hiện công trình chỉ còn một số phần việc hoàn thiện như chỉnh trang cảnh quan, hoàn thiện lối đi nội bộ. Đồng thời, chúng tôi đang chờ kết nối điện lưới, tuyến cáp quang để hoàn tất thủ tục bàn giao. Dịp lễ vừa qua, nhiều hạng mục vẫn được triển khai xuyên suốt”, ông Hải thông tin.
Không chỉ riêng tháp không lưu, hàng loạt hạng mục kỹ thuật quan trọng khác cũng đã hoàn thành như trạm radar sơ cấp, thứ cấp; hệ thống thu - phát sóng vô tuyến VHF; radar khí tượng; đài dẫn đường VOR/DME; hệ thống giám sát đa điểm MLAT; hệ thống quan trắc thời tiết tự động AWOS và cảnh báo gió đứt LLWAS. Đây là những thành phần then chốt, bảo đảm hoạt động bay diễn ra an toàn, chính xác trong nhiều điều kiện thời tiết.
Theo các kỹ sư, quá trình thi công gặp không ít khó khăn do đặc thù công trường rộng lớn, thời tiết khắc nghiệt. Mùa khô kéo dài với nắng nóng, bụi đỏ dày đặc, trong khi mùa mưa lại khiến mặt bằng lầy lội, ảnh hưởng đến tiến độ. Có thời điểm, các đơn vị phải tổ chức thi công xuyên ca để kịp kế hoạch đề ra.
Theo Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, trong dự án thành phần 2, đài kiểm soát không lưu là hạng mục quan trọng nhất. Tháp không lưu cao 123m hiện là công trình cao nhất Việt Nam trong lĩnh vực này, đảm nhiệm điều phối toàn bộ hoạt động cất - hạ cánh, lăn bánh và kiểm soát không lưu tại sân bay Long Thành.
Công trình được thiết kế với hình dáng búp sen, tạo sự đồng bộ với nhà ga hành khách hình hoa sen - biểu tượng kiến trúc mang bản sắc Việt Nam.
Thân tháp có đường kính khoảng 10m, cabin kiểm soát chính rộng 150m² cùng hai cabin kiểm soát sân đỗ, mỗi cabin khoảng 70m², được bố trí tối ưu để đảm bảo tầm nhìn và hiệu quả vận hành.
Hệ thống đài kiểm soát không lưu tại Long Thành được thiết kế theo hướng tự động hóa cao, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại và có khả năng mở rộng trong tương lai. Theo đơn vị quản lý, điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu khai thác trước mắt mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của ngành hàng không Việt Nam.
Từ một công trường ngổn ngang đất đá, đến nay, tháp không lưu và các công trình quản lý bay đã hoàn thiện, sẵn sàng bước vào giai đoạn vận hành, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng sân bay Long Thành trở thành trung tâm hàng không tầm cỡ khu vực.