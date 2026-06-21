Dự báo thời tiết 21/6: Nắng nóng bao trùm Hà Nội, có nơi gay gắt 38°C

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 21/6/2026

Ngày 21/6, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Trong đó, Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 29-31°C, cao nhất 36-38°C.

Ngày 21/6, nắng nóng bao trùm Hà Nội. (Ảnh minh hoạ)

Thanh Hóa đến Quảng Trị nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất dao động 37-39°C, có nơi trên 39°C.

Ngày 22/6, Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 38°C.

Thanh Hóa đến Quảng Trị nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39°C, có nơi trên 40°C, độ ẩm trong không khí giảm thấp, chỉ khoảng 45-50%.

Từ 25/6, nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng dịu dần. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cũng theo cơ quan khí tượng, trong ngày 21/6, các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi, tập trung lúc chiều tối và đêm. Ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 21/6/2026

TP Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 29-31°C. Nhiệt độ cao nhất 36-38°C.

Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C, có nơi dưới 25°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, trong đó, trung du, đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-30°C, vùng núi có nơi dưới 26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, trung du và đồng bằng 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 28-31°C. Nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 39°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C, có nơi trên 33°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.