(VTC News) -

Đức 1 1 Bờ Biển Ngà Undav 68' 30' Kessie

Trận đấu giữa Ecuador và Curacao diễn ra lúc 3h ngày 21/6 trên sân vận động BMO Field tại Toronto, Canada. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Ecuador vs Curacao mới nhất tại đây.

Kết thúc hiệp một, đội tuyển Bờ Biển Ngà dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Franck Kessie ở phút 30.

Kessie ghi bàn mở tỷ số. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Đức chiếm ưu thế trong hiệp một với tỷ lệ kiểm soát bóng trên 60%. Họ có 8 pha dứt điểm, 4 lần trúng đích nhưng chất lượng cơ hội tạo ra không cao. Thậm chí, chỉ số bàn thắng kỳ vọng (phản ánh mức độ nguy hiểm, khả năng thành bàn từ các cơ hội) của Bờ Biển Ngà còn cao hơn so với đội tuyển Đức.

Đội bóng của huấn luyện viên Julian Nagelsmann nhập cuộc chủ động. Bóng luân chuyển nhiều bên phần sân Bờ Biển Ngà, đặc biệt ở hai biên, nơi Đức cố gắng kéo giãn hàng thủ đối phương trước khi đưa bóng vào vòng cấm.

Dù vậy, những pha xử lý cuối cùng của họ chưa đủ sắc để phá vỡ hệ thống phòng ngự Bờ Biển Ngà. Đội bóng châu Âu 2 lần đưa bóng vào lưới đối phương trong hiệp một nhưng đều không được công nhận vì phạm lỗi trước đó.

Bờ Biển Ngà không cầm bóng nhiều, nhưng các pha lên bóng của họ có độ sắc nét rõ ràng. Yan Diomande - cầu thủ được nhiều đội bóng lớn theo dõi sau mùa giải ấn tượng tại Đức - là nhân tố nổi bật trong các tình huống tấn công của đội bóng châu Phi.

Chính Diomande thực hiện đường chuyền từ cánh phải, tạo cơ hội cho Amad Diallo dứt điểm trước khi bóng đến chân Kessie. Đội trưởng Bờ BIển Ngà dễ dàng đá bồi ghi bàn khi thủ môn Manuel Neuer chưa kịp phản ứng tiếp.

Đội hình Đức vs Bờ Biển Ngà

Đức: Manuel Neuer (1), Jonathan Tah (4), Aleksandar Pavlovic (5), Joshua Kimmich (6), Kai Havertz (7), Jamal Musiala (10), Nico Schlotterbeck (15), Florian Wirtz (17), Nathaniel Brown (18), Leroy Sane (19), Felix Nmecha (23).

Bờ Biển Ngà: Yahia Fofana (1), Ghislain Konan (3), Wilfried Singo (5), Odilon Kossounou (7), Franck Kessie (8), Ange-Yoan Bonny (9), Yan Diomande (11), Amad Diallo (15), Ibrahim Sangare (18), Emmanuel Agbadou (20), Christ Inao Oulai (26).