Trực tiếp bóng đá Tunisia vs Nhật Bản 11h ngày 21/6, bảng F World Cup 2026

Trận đấu giữa Tunisia và Nhật Bản bắt đầu lúc 11h ngày 21/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Tunisia vs Nhật Bản mới nhất tại đây.

Thông tin trận Tunisia đấu với Nhật Bản (8h ngày 21/6)

Tunisia gặp Nhật Bản trên sân Estadio BBVA, Guadalupe, Mexico trong trận đấu thuộc lượt thứ hai bảng F World Cup 2026. Trọng tài chính của trận đấu là ông István Kovács, người Romania. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Tunisia đấu với Nhật Bản trên VTV3 và VTV6.

Trận Tunisia đấu với Nhật Bản là trận thứ 1.000 trong lịch sử World Cup. Cột mốc này diễn ra 96 năm sau những trận đầu tiên của giải đấu năm 1930 tại Uruguay.

Tunisia và Nhật Bản từng gặp nhau 6 lần. Nhật Bản thắng 5 trận, Tunisia thắng 1 trận. Lần duy nhất hai đội gặp nhau tại World Cup là vòng bảng năm 2002, khi Nhật Bản thắng 2-0 trên sân nhà.

Theo Opta, Nhật Bản thắng trong 60,7% số lần mô phỏng trận đấu này. Khả năng hòa là 22,9%, còn khả năng Tunisia thắng là 16,4%.

Trên bảng xếp hạng World Cup 2026, Nhật Bản có 1 điểm và hiệu số 0 sau trận hòa Hà Lan. Trong khi đó, Tunisia chưa có điểm và hiệu số -4, đứng cuối bảng F.