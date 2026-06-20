Bế mạc Diễn đàn Báo chí Toàn quốc: Thông qua 10 nguyên tắc dùng AI trong báo chí

Điểm nhấn của diễn đàn là việc công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí nhằm bảo vệ tính chính xác, bản quyền và niềm tin của công chúng trong kỷ nguyên số.

Diễn đàn quy tụ gần 70 diễn giả là lãnh đạo các cơ quan báo chí, chuyên gia và nhà báo. Với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và tâm huyết với nghề, các ý kiến đã phân tích toàn diện những thách thức mà báo chí Việt Nam đang đối mặt, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp mang tính thực tiễn.

Xuyên suốt các phiên thảo luận là vấn đề cốt lõi: giữ vững niềm tin của công chúng trong kỷ nguyên số - khi nguy cơ lớn nhất không chỉ là tin giả, mà là sự xói mòn niềm tin.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, tặng hoa người điều hành các phiên họp.

Trong bối cảnh môi trường truyền thông biến đổi nhanh, thông tin sai lệch ngày càng tinh vi và lan truyền mạnh, báo chí buộc phải đổi mới cả tư duy làm nghề lẫn phương thức tiếp cận công chúng.

Nhiều nội dung trọng tâm được bàn thảo sâu, như: phát triển kinh tế báo chí; đổi mới mô hình sản xuất và phân phối nội dung đa nền tảng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí; vấn đề bản quyền trong môi trường số; chuyển đổi số và chủ quyền dữ liệu và đi đến thống nhất quan điểm: công nghệ, đặc biệt là AI, vừa là cơ hội, vừa đặt ra những thách thức mới, đòi hỏi báo chí phải thích ứng nhưng không được đánh mất chuẩn mực nghề nghiệp.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ Diễn đàn, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí. Đây được xem là định hướng quan trọng nhằm kiểm soát chất lượng thông tin, phòng chống tin giả và bảo vệ bản quyền nội dung trong bối cảnh các mô hình AI ngày càng phát triển.

10 nguyên tắc gồm: AI chỉ là công cụ hỗ trợ; Không thay thế nhà báo; Không coi AI là nguồn tin; Không đăng tải nguyên bản nội dung do AI tạo ra; Không tạo hoặc phát tán thông tin sai sự thật; Không sử dụng AI để tạo nội dung giả mạo; Bảo vệ nguồn tin và dữ liệu cá nhân; Tôn trọng bản quyền; Minh bạch khi sử dụng AI; Kiểm chứng nhiều lớp đối với nội dung nhạy cảm; Tuân thủ pháp luật và định hướng.

Việc ứng dụng AI trong báo chí phải đặt dưới sự điều chỉnh chặt chẽ của các quy định pháp luật liên quan, đồng thời bảo đảm tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và định hướng phát triển báo chí đa nền tảng.

Phát biểu bế mạc diễn đàn, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: trong bối cảnh mới, người làm báo cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm nghề nghiệp, đặc biệt là tính chính xác, trung thực và đạo đức trong hoạt động báo chí.

Phát biểu bế mạc Diễn đàn báo chí, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh trong bối cảnh mới, người làm báo cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm nghề nghiệp, đặc biệt là tính chính xác, trung thực và đạo đức trong hoạt động báo chí.

"Điều chúng tôi mong muốn là các cơ quan báo chí sẽ thử nghiệm những bài học rút ra từ những điều đã được chia sẻ. Hãy hành động, hãy bước đi, dù là bước đi nhỏ để có thể đạt được sự thay đổi lớn trong báo chí cách mạng.

Một lần nữa, thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng; Cảm ơn sự đồng hành của các ban, bộ, ngành, các doanh nghiệp, sự tham gia nhiệt thành của công chúng thành phố Hoa phượng đỏ và các diễn giả.

Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí, đồng nghiệp. Xin hẹn gặp lại trong Diễn đàn báo chí toàn quốc tiếp theo", ông Lê Quốc Minh nói.

Diễn đàn Báo chí Toàn quốc lần thứ III - 2026 khép lại song những vấn đề đặt ra sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện và hiện thực hóa trong thực tiễn hoạt động báo chí thời gian tới.