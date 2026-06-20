Trực tiếp bóng đá Đức vs Bờ Biển Ngà 3h ngày 21/6, bảng E World Cup 2026

Trận đấu giữa Đức và Bờ Biển Ngà (trực tiếp trên VTV3, VTV6, VTV10) bắt đầu lúc 3h ngày 21/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Đức vs Bờ Biển Ngà mới nhất tại đây.
|Đức
|0
|0
|Bờ Biển Ngà
Đức khởi đầu World Cup 2026 bằng chiến thắng 7-1 trước Curacao tại Houston. Felix Nmecha mở tỷ số ở phút thứ 6. Curacao gỡ hòa nhờ Livano Comenencia, trước khi Đức ghi thêm 6 bàn nhờ Nico Schlotterbeck, Kai Havertz, Jamal Musiala, Nathaniel Brown và Deniz Undav.
Đây là chiến thắng đậm nhất của World Cup 2026 tính đến trước lượt trận thứ hai bảng E. Kai Havertz ghi 2 bàn ở trận ra quân, gồm một bàn trên chấm phạt đền. Deniz Undav vào sân từ ghế dự bị và có bàn thắng ở phút 78.
Đức bước vào trận gặp Bờ Biển Ngà với chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, tính từ tháng 9/2025. Trong 9 trận thuộc chuỗi này, đội bóng của huấn luyện viên Julian Nagelsmann ghi từ 2 bàn trở lên.
Ở chiều ngược lại, Đức vẫn chưa giữ sạch lưới ở 7 trận gần nhất tại World Cup kể từ trận chung kết năm 2014 gặp Argentina. Trận thắng Curacao cũng là lần thứ tư trong 5 trận gần nhất Đức để thủng lưới.
Không có cầu thủ Đức nào nằm trong danh sách chấn thương trước trận này. Manuel Neuer từng bước vào giải với vấn đề ở bắp chân nhưng hoàn tất trận mở màn và đủ điều kiện thi đấu.
Manuel Neuer, ở tuổi 40, là cầu thủ Đức lớn tuổi nhất từng thi đấu tại World Cup. Hàng công của Đức vẫn có nhiều lựa chọn nổi bật như Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sane, Kai Havertz và Deniz Undav.
Trận đấu Đức gặp Bờ Biển Ngà diễn ra trên sân BMO Field tại Toronto, Canada. Trọng tài chính điều hành trận đấu là ông Juan Gabriel Benítez, người Paraguay. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Đức đấu với Bờ Biển Ngà trên VTV3, VTV10 và VTV6.
Theo bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất, đội tuyển Đức đứng đầu bảng E với 3 điểm và hiệu số +6. Bờ Biển Ngà cũng có 3 điểm, xếp thứ hai với hiệu số +1. Ecuador và Curacao chưa có điểm.
Đức và Bờ Biển Ngà chưa từng gặp nhau ở vòng chung kết World Cup. Trận đối đầu đáng chú ý trước đây giữa hai đội là trận giao hữu hòa 2-2 vào tháng 11/2009, khi Lukas Podolski ghi 2 bàn cho đội tuyển Đức, trong đó có bàn gỡ hòa ở cuối trận.
Bờ Biển Ngà thắng Ecuador 1-0 ở trận mở màn bảng E. Bàn thắng duy nhất được ghi bởi Amad Diallo ở phút 90, giúp đội bóng châu Phi có 3 điểm trong ngày ra quân. Đội bóng của huấn luyện viên Emerse Fae bước vào trận gặp Đức với chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường.
Dữ liệu dự đoán của siêu máy tính cho Bờ Biển Ngà xác suất thắng 30%. Đây là con số không hề thấp trong bối cảnh đối thủ của họ là đội mạnh nhất bảng.
Amad Diallo là điểm nhấn lớn sau trận mở màn. Cầu thủ thuộc biên chế Man Utd ghi bàn quyết định trước Ecuador. Anh có 6 bàn cho đội tuyển Bờ Biển Ngà kể từ tháng 10 năm ngoái, nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào trong cùng giai đoạn.
Yan Diomande cũng để lại dấu ấn ở trận gặp Ecuador. Cầu thủ 19 tuổi này tạo ra 5 cơ hội, thực hiện 5 pha tắc bóng, thắng 11 pha tranh chấp tay đôi và có 12 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương.
Về lực lượng, Elye Wahi từng gặp vấn đề nhập cảnh vào Canada nhưng đã được cấp phép di chuyển và có thể góp mặt trong trận đấu. Emerse Fae cũng có các lựa chọn tấn công như Ange-Yoan Bonny, Oumar Diakite, Evann Guessand, Bazoumana Toure và Nicolas Pepe.