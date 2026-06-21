(VTC News) -

Hà Lan 4 1 Thụy Điển Brobbey 5' 59' Elanga Brobbey 17' Gakpo 47' Gakpo 54'

Trên sân NRG (Houston, bang Texas, Mỹ), Hà Lan và Thụy Điển tạo ra trận đấu đôi công hấp dẫn. Kết thúc hiệp một, Hà Lan dẫn trước 2-0 nhờ cú đúp bàn thắng của Brian Brobbey khi trận đấu mới diễn ra 17 phút. Báo Điện tử VTC News cập nhật nhanh nhất diễn biến, tỷ số Hà Lan vs Thụy Điển.

Brobbey ghi cú đúp bàn thắng trong 17 phút đầu trận. (Ảnh: Reuters)

Hiệp một mở ra với nhịp rất nhanh. Thụy Điển có cơ hội đáng kể ở phút 7, khi Viktor Gyokeres thoát vào vòng cấm và dứt điểm về góc thấp nhưng Bart Verbruggen phản xạ xuất sắc. Tuy nhiên, khác biệt của Hà Lan nằm ở khả năng trừng phạt đối thủ ngay khi có khoảng trống.

Phút thứ 5, Cody Gakpo đưa bóng thuận lợi để Brobbey đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Hà Lan. Đến phút 17, Denzel Dumfries căng ngang cho tiền đạo này dứt điểm vào góc thấp, nhân đôi cách biệt. Hai bàn thắng đến trong giai đoạn Hà Lan kiểm soát tốt nhịp chơi và khai thác rất nhanh các khoảng hở trong vòng cấm Thụy Điển.

Các chỉ số sau 45 phút cho thấy trận đấu không một chiều như tỷ số. Hà Lan kiểm soát bóng 59%, có 5 cú sút với tỷ lệ trúng dích 80%. Thụy Điển dứt điểm nhiều hơn với 9 cú sút, 4 lần trúng đích, nhưng họ không thể đánh bại được thủ môn của đối phương.

Sau khi thua 2 bàn, Thụy Điển đẩy cao đội hình và tạo ra một số pha bóng khiến hàng thủ Hà Lan phải lùi sâu. Gyokeres liên tục xuất hiện ở rìa hoặc trong vòng cấm, Yasin Ayari cũng có 2 pha dứt điểm đáng chú ý cuối hiệp. Dù vậy, đội bóng Bắc Âu thiếu một cú chạm đủ sắc để đưa bóng qua Verbruggen.

Cuối hiệp một, Thụy Điển tưởng như rút ngắn tỷ số khi Gustaf Lagerbielke đưa bóng vào lưới. Niềm vui của họ không kéo dài lâu. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Michael Oliver không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.