Đóng điện thành công Dự án cấp điện từ điện lưới quốc gia ra Côn Đảo

(VTC News) -

Vào lúc 4h5 phút ngày 4/9/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án điện 3 đã đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110 kV Côn Đảo, phục vụ việc cấp điện từ điện lưới quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo. Trước đó, vào lúc 19h9, ngày 2/9/2025, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)/ Ban Quản lý dự án điện 3 cũng đã tổ chức đóng điện thành công Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo, TP.HCM.

Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Việc đóng điện thành công Dự án đã góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho Đặc khu Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân.

Thay thế các nguồn phát điện diesel tại chỗ, giảm chi phí sản xuất điện, hạn chế phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam. Khẳng định năng lực triển khai các công trình năng lượng quy mô lớn, công nghệ hiện đại, trong điều kiện thi công phức tạp, khắc nghiệt trên biển.

Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo là bước ngoặt quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia, thể hiện quyết tâm của Chính phủ, ngành điện và các đơn vị tham gia dự án trong việc chăm lo, phát triển hạ tầng cho khu vực biển đảo, vùng biên giới – hải đảo của Tổ quốc.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương; ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và lực lượng cán bộ, kỹ sư, công nhân trực tiếp tham gia dự án, đã góp phần hoàn thành công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này.