Đóng cửa tạm thời sân bay Cà Mau từ ngày 30/10

Việc đóng cửa nhằm phục vụ thi công các hạng mục của dự án “Mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau”. Thời gian đóng tạm thời từ 7h ngày 30/10/2025 đến 23h59 ngày 31/10/2026 (giờ địa phương).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm công bố việc đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay theo quy định; thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan; đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý các vấn đề phát sinh.

Sân bay Cà Mau tạm thời đóng cửa. Ảnh: VNN

Theo quy hoạch, sân bay Cà Mau sẽ là cảng hàng không quốc nội, dùng chung dân dụng và quân sự.

Từ 2021 - 2030, sân bay Cà Mau là cấp sân bay 4C và sân bay quân sự cấp II. Mỗi năm, sân bay đón khoảng 1 triệu hành khách và 1.000 tấn hàng hóa; loại tàu bay khai thác là code C như A320/A321 và tương đương.

Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Cà Mau giữ nguyên cấp sân bay 4C và sân bay quân sự cấp II nhưng công suất được nâng lên khoảng 3 triệu hành khách/năm và 3.000 tấn hàng hóa/năm.

Về hệ thống đường cất hạ cánh, trong thời kỳ 2021-2030, sân bay này được quy hoạch kích thước 2.400mx45m, trùng tim với đường cất hạ cánh hiện hữu.