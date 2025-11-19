Đội hình Việt Nam vs Lào: Xuân Son dự bị cho Tiến Linh

(VTC News) -

Nguyễn Xuân Son có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Lào (diễn ra tối 19/11). Tuy nhiên, tiền đạo này không được chọn đá chính. Điều này không bất ngờ bởi Xuân Son chưa thi đấu trận nào từ sau khi bình phục chấn thương. Nguyễn Tiến Linh vẫn là lựa chọn số một ở vị trí trung phong của đội tuyển Việt Nam khi Xuân Son vắng mặt.

Đội hình đội tuyển Việt Nam đấu với Lào.

Ở vị trí thủ môn, huấn luyện viên Kim Sang-sik chọn Đặng Văn Lâm. Bộ 3 trung vệ của đội tuyển Việt Nam là Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng.

Gương mặt mới nhất trong đội hình đội tuyển Việt Nam lần này là Lê Văn Đô. Cầu thủ của câu lạc bộ Công an Hà Nội mang áo số 9 và sẽ phụ trách cánh phải. Tốc độ, khả năng xử lý bóng qua người của Văn Đô mang đến phương án tấn công đáng gờm cho đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, biên trái vẫn là Cao Quang Vinh Pendant.

Không ngoài dự đoán, Nguyễn Hoàng Đức và Lê Phạm Thành Long là bộ đôi tiền vệ trung tâm. Trước đối thủ yếu, đội tuyển Việt Nam không cần tiền vệ có thiên hướng phòng ngự. Hoàng Đức và Thành Long đều là những cầu thủ có khả năng kiểm soát tuyến giữa tốt, một người giỏi giữ bóng, người còn lại có thể tung ra những đường chuyền hiệu quả.

Hỗ trợ cho Tiến Linh là Nguyễn Văn Vĩ và Nguyễn Quang Hải chơi lệch về 2 bên.

Đội hình đội tuyển Việt Nam (3-4-3)

Thủ môn: Đặng Văn Lâm;

Hậu vệ: Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng;

Tiền vệ: Lê Văn Đô, Nguyễn Hoàng Đức, Lê Phạm Thành Long, Cao Quang Vinh;

Tiền đạo: Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Vĩ.