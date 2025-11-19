Đội hình dự kiến Việt Nam vs Lào: Xuân Son trở lại

(VTC News) -

Ở trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào tối nay 19/11 (thuộc vòng loại Asian Cup 2027), người hâm mộ chờ đợi sự trở lại của Nguyễn Xuân Son sau 10 tháng vắng mặt. Tiền đạo sinh năm 1997 nhiều khả năng được góp mặt trong đội hình, thậm chí đá chính nếu đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Phát biểu trước trận đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói ông mong Xuân Son "có cơ hội ghi bàn". Điều này đồng nghĩa với việc nhà cầm quân người Hàn Quốc sắp xếp cho vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2024 ra sân. Vấn đề chỉ là anh đá chính hay vào sân từ ghế dự bị và thi đấu bao nhiêu phút.

Nguyễn Xuân Son có thể đá chính nếu thể lực đảm bảo.

Ở vị trí thủ môn, sau khi Đặng Văn Lâm chấn thương và không có người thay thế, đội tuyển Việt Nam còn lại Nguyễn Đình Triệu và Nguyễn Văn Việt. Đình Triệu đương nhiên là phương án được ưu tiên. Phía trước thủ môn này là bộ 3 trung vệ Duy Mạnh, Thành Chung, Tiến Dũng. Trong đó, vị trí của Duy Mạnh có thể được thay bằng Xuân Mạnh.

Cao Quang Vinh Pendant và Trương Tiến Anh vẫn là 2 cầu thủ đá biên tốt nhất trong danh sách đội tuyển Việt Nam lần này. Lê Văn Đô, Phan Tuấn Tài là những nhân tố chất lượng cao có phong độ tốt, nhưng chỉ là phương án dự phòng.

Trong khi đó, cặp tiền vệ trung tâm không thể thiếu Nguyễn Hoàng Đức. Ở trận đấu với đối thủ yếu và cần ưu tiên tấn công, đội tuyển Việt Nam không cần tới tiền vệ có sở trường đánh chặn. Lê Phạm Thành Long có thể được chọn đá cặp với Hoàng Đức để tăng khả năng kiểm soát, chuyền bóng ở giữa sân.

Đội tuyển Việt Nam có thể chơi với 2 tiền đạo hoặc bố trí bộ 3 cầu thủ tấn công. Nguyễn Hai Long và Nguyễn Quang Hải có thể là những chân chuyền tốt để tăng thêm nguồn cấp bóng cho Xuân Son, nếu đội tuyển Việt Nam chơi với sơ đồ 3-4-3 như thường lệ.

Tuy nhiên, HLV Kim Sang-sik cũng có thể xếp Nguyễn Tiến Linh đá cặp với Xuân Son. Khi đó, đội tuyển Việt Nam sẽ chơi bóng trực diện và tận dụng bóng bổng. Quân số ở hàng tiền vệ tăng lên, có thể là Quang Hải được kéo xuống tuyến giữa.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào diễn ra lúc 19h hôm nay 19/11.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Lào

Thủ môn: Nguyễn Đình Triệu;

Hậu vệ: Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Bùi Tiến Dũng;

Tiền vệ: Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Lê Phạm Thành Long, Cao Quang Vinh Pendant;

Tiền đạo: Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Hai Long.