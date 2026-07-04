Đội hình dự kiến Paraguay vs Pháp: Chặn Mbappe vẫn còn Dembele, Olise

(VTC News) -

Trận Paraguay vs Pháp thuộc vòng 1/8 World Cup 2026 diễn ra lúc 4h ngày 5/7 trên sân Lincoln Financial Field ở Philadelphia (Pennsylvania, Mỹ). Câu hỏi đặt ra với Paraguay là thiết lập đội hình thế nào để đối phó với sức mạnh tấn công của Pháp, khi Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Michael Olise có phong độ rất cao.

Paraguay cần cân bằng giữa sự chắc chắn và khả năng phản công. Pháp có nhiều lựa chọn hơn, nhưng Didier Deschamps vẫn phải tính toán ở một số vị trí như hậu vệ trái, tiền vệ trung tâm và hành lang trái.

Lực lượng Paraguay và Pháp

Paraguay đón Diego Gomez trở lại sau án treo giò. Đây là bổ sung quan trọng cho tuyến giữa của huấn luyện viên Gustavo Alfaro, bởi Gomez có thể đá lệch trái trong bộ ba tiền vệ hoặc chơi cao hơn sau tiền đạo tùy cách Paraguay bố trí đội hình.

Đội tuyển Pháp không chỉ có Mbappe là ngòi nổ nguy hiểm. (Ảnh: Reuters)

Vấn đề lớn nhất của Paraguay nằm ở hàng thủ và trạng thái của Julio Enciso. Omar Alderete chưa chắc kịp bình phục, vì vậy Jose Maria Canale có thể tiếp tục đá chính bên cạnh thủ quân Gustavo Gomez. Hai biên phòng ngự nhiều khả năng thuộc về Juan Caceres và Junior Alonso.

Trên hàng công, Enciso vẫn là cầu thủ có khả năng tạo đột biến tốt nhất. Tuy nhiên, nếu thể trạng của cầu thủ này không bảo đảm, Antonio Sanabria hoặc một phương án giàu sức tranh chấp hơn có thể được tính đến. Gabriel Avalos cũng là lựa chọn phù hợp nếu Paraguay muốn giữ bóng dài và chờ thời cơ phản công.

Pháp không có thêm ca chấn thương mới đáng kể. Marcus Thuram vẫn chưa chắc đạt thể trạng tốt nhất, nhưng tiền đạo này khó cạnh tranh suất đá chính khi Mbappe đang được ưu tiên đá cao nhất.

Bộ ba hỗ trợ phía sau gồm Dembele, Olise và Barcola giúp Pháp có tốc độ, khả năng đi bóng và đường chuyền quyết định. Ở tuyến giữa, Aurelien Tchouameni và Adrien Rabiot vẫn là lựa chọn an toàn hơn so với Manu Kone. Vị trí hậu vệ trái là điểm còn bỏ ngỏ giữa Lucas Digne, Theo Hernandez và Lucas Hernandez.

Đội hình dự kiến Paraguay vs Pháp

Paraguay: Orlando Gill; Juan Caceres, Gustavo Gomez, Jose Maria Canale, Junior Alonso; Matias Galarza, Andres Cubas, Diego Gomez; Miguel Almiron, Gabriel Avalos, Julio Enciso.

Pháp: Mike Maignan; Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembele, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappe.

Thông tin đội hình xuất phát và dự bị Paraguay vs Pháp được công bố chính thức trên trang chủ FIFA trước giờ thi đấu 90 phút, khoảng 2h30 ngày 5/7 giờ Việt Nam.

Nhận định Paraguay vs Pháp

Paraguay nhiều khả năng vẫn ưu tiên khối đội hình thấp, cự ly hẹp và các pha chuyển trạng thái qua Almiron hoặc Enciso. Sự trở lại của Diego Gomez giúp tuyến giữa Paraguay có thêm khả năng tranh chấp và đưa bóng lên phía trước, nhưng đội bóng Nam Mỹ vẫn cần Andres Cubas hoạt động hiệu quả trước vùng cấm để giảm áp lực cho cặp trung vệ.

Paraguay phòng ngự thành công trước Đức, nhưng Pháp có sức tấn công mạnh hơn nhiều. (Ảnh: Reuters)

Điểm nóng của trận đấu nằm ở khoảng trống giữa hậu vệ biên và trung vệ Paraguay. Dembele và Barcola có thể kéo giãn hàng thủ, tạo điều kiện để Olise nhận bóng giữa tuyến. Khi Paraguay lùi sâu, Olise là cầu thủ quan trọng trong việc mở khóa khối phòng ngự bằng các đường chuyền vào nách trung vệ.

Với Pháp, Tchouameni và Rabiot giúp đội bóng của Deschamps duy trì thế kiểm soát tốt hơn. Nếu Paraguay không thể đẩy Almiron và Enciso lên đủ cao, Mbappe sẽ liên tục có cơ hội nhận bóng trong thế đối mặt hàng thủ lùi sâu. Khả năng bọc lót của Gomez và Canale vì thế là chìa khóa để Paraguay kéo trận đấu vào nhịp độ chậm.

Các thuật toán mô phỏng dựa trên dữ liệu đội hình và phong độ đưa ra nhận định trận Paraguay vs Pháp nghiêng về đại diện châu Âu. Đội tuyển Pháp hoàn toàn vượt trội về chất lượng cầu thủ. Đây sẽ là trận đấu thử thách sức chống đỡ của Paraguay.

Link xem trực tiếp Paraguay vs Pháp

Dự đoán Paraguay - Pháp: Đội nào thắng?

Trận Paraguay vs Pháp được phát sóng trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV9. Khán giả tại Việt Nam có thể theo dõi trận đấu qua truyền hình truyền thống hoặc các nền tảng trực tuyến VTVgo, FPT Play, TV360.

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