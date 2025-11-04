Doanh nhân Đặng Văn Thành đề xuất giảm thuế thu nhập bằng phát voucher

(VTC News) -

Lạc quan với tăng trưởng 2 con số năm 2026

Tại Diễn đàn đầu tư 2026 sáng 4/11, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số và triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026, ông Đặng Văn Thành, nhà sáng lập Tập đoàn TTC cho rằng, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GDP đạt từ 9 đến 10% thì tính khả thi cần được củng cố thêm bằng hỗ trợ cả “đầu cung” và “đầu cầu”.

Ông Đặng Văn Thành, nhà sáng lập Tập đoàn TTC.

Theo ông, giai đoạn sau đại dịch COVID-19, chúng ta chỉ tập trung hỗ trợ cho “đầu cung”, nhưng trong năm 2026 này, “đầu cầu” trong tiêu dùng rất cần gia cố, hỗ trợ cầu mới đảm bảo tăng trưởng GDP.

Phương án gia cố hỗ trợ cầu tiêu dùng ông Thành đề xuất để giúp cho “tuần hoàn” kinh tế tốt hơn là các nhà hoạch định chính sách nên xem xét việc giảm thuế thu nhập cá nhân, nhưng giảm dưới hình thức phát voucher, chứ không phải giảm bằng tiền mặt.

“Ví dụ, một người phải nộp 10 đồng thuế, thì giảm 30%, tức là chỉ nộp 7 đồng, còn 3 đồng còn lại được cấp dưới dạng voucher có thời hạn để họ sử dụng cho tiêu dùng. Việc này khác với phát tiền mặt, vì phát voucher có thời hạn sẽ kích thích chi tiêu, từ đó giúp dòng tuần hoàn kinh tế vận hành tốt hơn.

Như vậy, nếu trước đây chúng ta chỉ hỗ trợ cho “đầu cung”, thì nay đã đến lúc cần kích hoạt “đầu cầu”, ông Thành nói.

Ông Thành cũng nhận định tăng trưởng năm 2025 khoảng hơn 8%, và con số này là hợp lý.

Hỗ trợ giảm thuế, kích thích tiêu dùng là phương án các chuyên gia đề xuất để tăng trưởng trong năm 2026. (Ảnh minh họa: Hà Linh)

Dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2026, TS Lê Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Dragon Capital tin tưởng tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2026 ở mức từ 8 - 10%. Năm 2026 sẽ là thời điểm thị trường "reset" lại, khi mức lợi suất của Việt Nam so với các nước trong khu vực và trên thế giới được thiết lập lại ở mặt bằng mới.

Hiện tại, dự trữ ngoại hối của Việt Nam vào khoảng dưới 80 tỷ USD, tương đương 3 tháng nhập khẩu.

Từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã rút gần 5 tỷ USD khỏi thị trường cổ phiếu, và nếu tính trong 5 năm qua, con số này lên tới khoảng 12 tỷ USD. Nếu không có sự rút vốn này, dự trữ ngoại hối của Việt Nam sẽ cao hơn nhiều, và sự ổn định vĩ mô cũng được củng cố tốt hơn.

Còn TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam cho rằng ông không quan tâm đến con số mà là niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp trong năm tới.

Niềm tin này sẽ sớm được chuyển hóa thành hành động cụ thể. Đó là những quyết định đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. Đồng thời, niềm tin đó cũng sẽ lan tỏa đến khách hàng, mở rộng tiêu dùng và chi tiêu của doanh nghiệp cũng như của từng người tiêu dùng.

“Tôi kỳ vọng điều này sẽ phần nào phản ánh thực tế của năm 2026. Chúng ta cũng kỳ vọng trong năm 2026, dòng vốn đầu tư trực tiếp và gián tiếp sẽ quay trở lại”, TS. Lê Duy Bình nói.

Theo ông Bình, sự ổn định về kinh tế vĩ mô, chính trị, niềm tin của người tiêu dùng trong nước, cũng như của các nhà đầu tư và thị trường quốc tế đối với nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam, là những nền tảng quan trọng để tin tưởng vào triển vọng tăng trưởng tốt hơn trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Ông nói mình không bình luận về con số tăng trưởng trên 10%, nhưng ông tin rằng tốc độ tăng trưởng năm nay có thể cao hơn năm 2024, và năm 2026 sẽ tăng trưởng tốt hơn nữa.

2026 là thời điểm bước qua một đường đua mới

Cũng tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026, ông Đặng Văn Thành, cho hay ông rất lạc quan trước chu kỳ phát triển mới từ 2026, với nhiều động lực và điều kiện cụ thể củng cố niềm tin cho doanh nghiệp; đặc biệt khu vực miền Nam đang tấp nập công trường.

Ông tính toán chỉ còn 56 ngày nữa là kết thúc năm tài chính 2025, cũng là lúc tổng kết chiến lược 2021 - 2025. Ông đang rất hào hứng bước vào năm 2026, vì đây là năm tiền đề cho giai đoạn 2026 - 2030.

“Có thể nói năm 2025 là năm tổng kết của cả năm 2025 và giai đoạn 2021-2025. Năm 2026, tôi xin khẳng định có nhiều động lực cụ thể củng cố niềm tin của doanh nghiệp, từ các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội, khẳng định vai trò của doanh nghiệp như Nghị quyết 68, Nghị quyết 98. Một đường đua hoàn toàn mới đang chờ đón các doanh nghiệp.

Trong điều kiện làm ăn mới, nếu doanh nghiệp không tuân thủ các quy luật đầu tư nghiêm túc, bài bản, không chuẩn bị nền tảng sẽ bị loại bỏ. Phải chú ý cốt lõi của thương trường là quản trị, kiểm soát và điều hành. Đó là nền móng để phát triển bền vững”, ông Thành nói.

Đầu tư công trong năm 2026 vẫn là động lực của tăng trưởng, nhưng các chuyên gia đề xuất trong tương lai đầu tư tư phải đảm nhiệm vai trò mạnh mẽ hơn.

Nhà sáng lập TTC cho rằng năm 2026, đầu tư công vẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò đầu kéo cho tăng trưởng, nhưng doanh nghiệp không phải dựa vào lĩnh vực này mà phải xem chỉ mang tính giai đoạn, phải tập trung cho bản chất đúng nghĩa của một nền kinh tế thị trường là sản xuất - kinh doanh.

“Chúng ta nhìn khu vực phía Nam bây giờ - giống như một đại công trình. Nào là Vành đai 3, cao tốc, đường sắt đô thị, hàng loạt các dự án lớn cùng đầu tư. Đó là một sự nỗ lực rất lớn của Chính phủ, các địa phương và doanh nghiệp. Điều này đang thể hiện rõ đầu tư công dẫn dắt đầu tư. Nhưng tôi tin rằng đó chỉ là đoạn kỳ - cái đầu kéo tạm thời. Cuối cùng, các doanh nhân phải thực hiện sứ mệnh sản xuất, không chỉ vì đất nước mà còn vì chính doanh nghiệp của mình”, ông Thành nói thêm.

Đồng tình, TS. Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam nói rằng sau mỗi giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, đầu tư công luôn đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy tổng cầu của nền kinh tế.

TS Lê Duy Bình: Tôi tin năm 2026, tăng trưởng GDP sẽ tốt hơn 2025, khi niềm tin của doanh nghiệp, người tiêu dùng ngày càng được củng cố.

Việt Nam đang trong quá trình chuyển dịch sang một mô hình tăng trưởng mới, nhu cầu về cơ sở hạ tầng, về việc mở rộng không gian kinh tế là vô cùng cần thiết. Do đó, đầu tư công vẫn được kỳ vọng là một động lực quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên về dài hạn, không nên đẩy quá mạnh nguồn vốn đầu tư công, vì điều đó tiềm ẩn một số rủi ro.

Thứ nhất, đầu tư công quá lớn có thể tạo ra hiệu ứng “chèn lấn” đầu tư tư nhân, tức là làm giảm bớt động lực đầu tư của khu vực tư nhân.

Thứ hai, khi đầu tư công tăng, Nhà nước buộc phải tăng thu ngân sách hoặc vay nợ nhiều hơn, đồng nghĩa với việc gánh nặng thuế, các nghĩa vụ tài chính khác cũng gia tăng, tạo áp lực lên khu vực kinh tế tư nhân. Mỗi doanh nghiệp, mỗi người đóng thuế đều có thể cảm nhận được phần nào áp lực này.

Vì vậy, đầu tư công sẽ tiếp tục giữ vai trò quan trọng, nhưng trong tương lai, kỳ vọng đầu tư tư nhân sẽ dần thay thế và đảm nhiệm vai trò mạnh mẽ hơn, đặc biệt trong các dự án hạ tầng mà khu vực tư nhân có thể tham gia.

Đầu tư công chỉ nên tập trung vào những công trình không hấp dẫn hoặc chưa đủ hấp dẫn đối với khu vực tư nhân. Đồng thời, đầu tư công cần đóng vai trò là “vốn mồi”, cùng với khu vực tư nhân, đầu tư vào những dự án hạ tầng lớn, theo hình thức PPP hoặc các mô hình hợp tác khác.

"Chúng ta vẫn coi đầu tư công là một động lực quan trọng, nhưng cần hướng đến hiệu quả cao hơn, tập trung vào những công trình có khả năng tạo ra sự thay đổi tình thế, và mở ra những không gian tăng trưởng mới mà trước đây chúng ta chưa khai thác", TS Lê Duy Bình nói.