Dỡ công trình chắn biển cuối cùng ở Nha Trang

Những ngày qua, hàng chục công nhân cùng với thiết bị máy móc đang tháo dỡ các hạng mục công trình của nhà hàng Ana Beach House (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) do Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa quản lý, khai thác.
Đây là công trình nằm trong chuỗi dự án kinh doanh dịch vụ du lịch thuộc Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa rộng hơn 28.000m2 ở bãi biển Nha Trang bị đề nghị tháo dỡ.
Trước đó, vào cuối tháng 9, UBND phường Nha Trang đã có văn bản đề nghị Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa xử lý tài sản gắn liền với khu đất của nhà hàng để hoàn trả mặt bằng cho Nhà nước, do khu đất đã hết thời hạn thuê đất và không được gia hạn theo quy định.
Theo hồ sơ, nhà hàng Ana Beach House thuộc khu nghỉ dưỡng Evason Ana Mandara. Năm 1995, tỉnh Khánh Hòa cho doanh nghiệp thuê hơn 28.000m2 mặt đất và 10.000m2 mặt nước biển để xây khu nghỉ mát Evason Ana Mandara.
Nhà hàng này chắn tầm nhìn ra biển và chiếm dụng không gian sinh hoạt cộng đồng nên người dân địa phương đề nghị di dời.
Trước tình hình đó, từ năm 2020 đến năm 2024, tỉnh Khánh Hòa thu hồi lại diện tích mặt biển, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp ngừng đón khách, tháo dỡ công trình, trả lại mặt bằng để tỉnh quản lý theo quy định.
Đầu năm 2024, địa phương thu hồi 20.000 m2 đất cho doanh nghiệp thuê. Toàn bộ resort đã chuyển tới hoạt động tại khu đất bãi Dài tại xã Cam Lâm. Đối với phần diện tích còn lại hơn 8.000 m2, tỉnh Khánh Hòa quyết định điều chỉnh thời hạn cho doanh nghiệp thuê đất đến hết 31/12/2024.
Hơn 20.000m2 đất thu hồi từ dự án Evason Ana Mandara được chỉnh trang, một phần thành công viên ven biển, phần còn lại làm bãi đỗ ô tô.
Từ tháng 5/2025 đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các quyết định, tiếp tục thu hồi hơn 8.000m2 đất còn lại thuộc dự án khu nghỉ mát Evason Ana Mandara. Phần diện tích này có nhà hàng Ana Beach House. Do diện tích đất đã bị cơ quan nhà nước ra thông báo thu hồi, nên doanh nghiệp tháo dỡ nhà hàng - hạng mục kinh doanh dịch vụ du lịch cuối cùng của dự án - nhằm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho cơ quan chức năng quản lý. Theo ghi nhận, khoảng 10 ngày nay, hàng chục công nhân cùng với máy móc đang dọn dẹp, cố gắng trả mặt bằng sớm nhất cho địa phương.
Xe cẩu chuyên dụng cũng được điều đến khu vực phá dỡ.
Nhiều người dân và du khách vui mừng khi không gian bờ biển Nha Trang trở nên thoáng đãng, mọi người có thể tự do tắm biển. “Bờ biển là khu vực công cộng nhưng nhiều năm qua bị chiếm dụng, chúng tôi rất không đồng ý. Nay các khu nghỉ dưỡng đã được tháo dỡ, chúng tôi rất hoan nghênh,” anh Toàn – một người dân địa phương bày tỏ.
Dự kiến, toàn bộ công tác tháo dỡ sẽ cơ bản hoàn thành trong tháng 10/2025.