Điều tra vụ người phụ nữ rơi từ sân thượng chung cư ở TP.HCM

Sáng 29/11, Công an phường Tân Sơn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ người phụ nữ tử vong tại chung cư trên đường Phan Huy Ích, phường Tân Sơn, TP.HCM.

Khoảng 6h, cư dân sinh sống tại đây nghe tiếng động mạnh phát ra từ khu vực tòa nhà. Khi kiểm tra, họ phát hiện một phụ nữ nằm bất động dưới sân chung cư và đã tử vong. Theo ghi nhận ban đầu, thi thể nạn nhân có dấu hiệu đa chấn thương, nghi do va đập mạnh.

Chung cư Phúc Yên nơi xảy ra vụ việc.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Sơn cùng lực lượng cấp cứu nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, khoanh vùng khu vực liên quan và triển khai các bước khám nghiệm.

Hệ thống lối ra vào quanh khu vực xảy ra vụ việc được phong tỏa nghiêm ngặt nhằm đảm bảo phục vụ công tác điều tra và thu thập dấu vết.

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng cũng tổ chức ghi nhận lời khai của người dân, các nhân chứng sinh sống gần đó để phục vụ làm rõ diễn biến trước thời điểm xảy ra vụ việc. Công tác trích xuất camera an ninh của chung cư cũng được triển khai song song.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là một phụ nữ hơn 35 tuổi, không phải là cư dân sống tại chung cư này. Tuy nhiên, danh tính cụ thể và thông tin liên quan nạn nhân vẫn đang được xác minh thêm.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ này đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.