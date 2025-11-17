Điều tra vụ bùn nhão tràn khắp đường, tài xế ngã la liệt ở Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 17/11, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông – Công an Hà Nội), cho biết đơn vị phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm rõ nguyên nhân bùn nhão tràn ra đường trên phố Tôn Đức Thắng.

Trước đó, đêm 16/11, hàng loạt người đi xe máy ngã ra đường vì lớp bùn dày tại khu vực ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Nhiều xe máy không thể khởi động sau tai nạn, khiến việc di chuyển của người dân bị ảnh hưởng.

Bùn nhão phủ khắp mặt đường, có màu nâu sẫm. Hiện trường khu vực xuất hiện bùn nhão lan rộng trên đoạn đường dài khoảng 15m. Khi đi qua, bánh xe lún vào bùn, dễ trượt ngã, đặc biệt là trong điều kiện trời tối.

Người dân cho hay sự việc xảy ra khoảng hơn 22h cùng ngày.

Do trời tối, khu vực trên lại có nhiều cây xanh che khuất ánh sáng từ đèn đường, nên nhiều người đi xe máy không kịp xử lý. Họ trượt ngã ra đường, quần áo, xe cộ lấm lem bùn đất.

Bùn nhão phủ khắp mặt đường, có màu nâu sẫm, trải dài gần như toàn bộ đoạn gần ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học.

Anh C. (nhân chứng có mặt tại hiện trường) chi biết anh nhìn thấy một chiếc xe bồn đi trên con đường này rồi rẽ vào phố Nguyễn Thái Học. Sau đó, bùn từ xe bắn ra phía sau, trúng kính làm anh ngã xuống đường.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp dọn dẹp bùn đất, giúp người dân đi lại an toàn.

Tình trạng xe quá khổ, quá tải đang có dấu hiệu hoạt động mạnh trở lại, nhất là vào dịp cuối năm. Các xe quá khổ, quá tải thường xuyên chở vật liệu làm rơi vãi ra đường gây mất vệ sinh môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước tình trạng đó, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội đã thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm.