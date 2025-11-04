Điều ít biết về nam diễn viên đóng Trạng Quỳnh đoạt Huy chương Vàng toàn quốc

(VTC News) -

Tại Liên hoan Chèo toàn quốc 2025 vừa diễn ra ở Bắc Ninh, diễn viên Quang Trưởng (Nhà hát Chèo Hà Nội) được trao Huy chương Vàng cá nhân sau màn thể hiện xuất sắc vai Trạng Quỳnh trong vở Nước mắt Trạng Quỳnh. Anh là một trong những gương mặt trẻ nhất đoạt giải thưởng cao quý này.

Quang Trưởng nổi bật bởi phong thái tự nhiên, lối diễn thông minh và đặc biệt là cách anh khắc họa Trạng Quỳnh “rất đời” – vừa hóm hỉnh, thông tuệ, lại chan chứa tình người.

“Thực sự đây là niềm hạnh phúc và xúc động rất lớn đối với tôi. Sau bao tháng ngày luyện tập, hy sinh, cuối cùng công sức được ghi nhận. Tấm Huy chương Vàng này là động lực để tôi tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật chèo truyền thống”, Quang Trưởng chia sẻ.

Anh cho biết, khi nhận được cơ hội tham gia liên hoan, bản thân vừa vui mừng vừa áp lực. Đứng chung sân khấu với nhiều bậc tiền bối là một vinh dự, nhưng cũng là thử thách lớn với nghệ sĩ trẻ. Tuy nhiên, chính sự tin tưởng, động viên và chỉ dẫn tận tình từ các thầy cô, đồng nghiệp đã giúp anh hoàn thành trọn vẹn vào vai diễn, góp phần tạo nên một vở diễn thành công.

Quang Trưởng vào vai Trạng Quỳnh trong vở diễn "Nước mắt Trạng Quỳnh".

Theo Quang Trưởng, vai diễn Trạng Quỳnh là thử thách khó, bởi nhân vật vừa hài hước, vừa sâu sắc. “Điều vất vả nhất khi diễn vai Trạng Quỳnh là làm sao thể hiện được sự thông minh, hóm hỉnh mà vẫn rất đời, rất mộc mạc của nhân vật. Trạng Quỳnh trong chèo không chỉ là người hay đùa, hay dùng lời văn sâu sắc để châm biếm, mà còn là đại diện cho trí tuệ,cho tiếng nói của người dân nghèo", anh nói.

Ít ai biết, trước khi có được những thành công hôm nay, Quang Trưởng từng có lúc bỏ nghề vì quá khó khăn. Sau khi tốt nghiệp, anh đầu quân về Nhà hát Chèo Việt Nam đúng thời điểm dịch COVID-19, kinh phí hoạt động bị thu hẹp, đời sống nghệ sĩ gặp nhiều vất vả.

Tuy nhiên, quá nhớ ánh đèn sân khấu, quá mê những làn điệu chèo nên anh xin về Nhà hát chèo Hà Nội, được ban lãnh đạo tin tưởng, tạo điều kiện tham gia nhiều vai diễn. Từ những vai nhỏ, vai quần chúng, anh kiên trì rèn luyện, dồn tâm huyết cho từng buổi diễn. Tấm Huy chương Vàng năm nay chính là phần thưởng xứng đáng cho hành trình không bỏ cuộc ấy.

Nhắc đến đam mê với nghệ thuật truyền thống, Quang Trưởng khẳng định: "Theo nghề chèo tuy khó khăn vất vả, nhưng mà khi được sống trong vai diễn, đứng dưới ánh đèn sân khấu, cống hiến cho khán giả thì lại biến thành niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào không gì có thể thay thế được".

Anh cũng bày tỏ mong muốn chèo được đưa vào học đường, biểu diễn nhiều hơn để tiếp cận giới trẻ. Theo anh, các nghệ sĩ cần vừa phục dựng các vở cổ, vừa dàn dựng những tác phẩm hiện đại bắt nhịp xu hướng, đồng thời tăng cường quảng bá trên nền tảng mạng xã hội để nghệ thuật chèo đến gần hơn với khán giả trẻ.