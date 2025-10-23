Điều ít biết về nữ nghệ sĩ chèo trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND

(VTC News) -

NSND Hoài Thu (sinh năm 1984) xuất thân là diễn viên Nhà hát Chèo Thái Bình, là một trong "tứ đại mỹ nhân" có giọng hát vàng của xứ chèo Thái Bình bên cạnh Thanh Trầm, Văn Quyền, An Chinh.

Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng cùng giọng hát ngọt ngào, cô sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật khi mới 15 tuổi đã gia nhập Đoàn Chèo Thái Bình, sau đó theo học lớp sơ cấp chèo (1999–2000).

Hoài Thu là diễn viên chèo trẻ nhất trong số những nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND lần thứ 10.

Chỉ một năm sau, Hoài Thu được giao vai Thị Mầu trong vở Quan Âm Thị Kính tham dự Hội diễn Sân khấu Chèo Chuyên nghiệp Toàn quốc tại Quảng Ninh - nơi quy tụ nhiều tên tuổi gạo cội như Văn Chương, Ngọc Ánh, Minh Phương.

Tài năng trẻ tuổi của đất chèo Thái Bình khi ấy khiến giới nghề phải chú ý: cô giành 4 giải thưởng lớn gồm Huy chương Vàng, Diễn viên xuất sắc, Giải Tài năng trẻ của Hội Nghệ sĩ Sân khấu và danh hiệu Diễn viên đạt thành tích xuất sắc nhất Hội diễn 2001.

Từ năm 2005, Hoài Thu kết thúc thời gian công tác tại Đoàn Chèo Thái Bình và một năm sau chuyển sang Nhà hát Tuổi Trẻ.

Năm 2013, khi vừa sinh con trai được 5 tháng, còn đang trong thời gian nghỉ chế độ của Nhà hát Tuổi Trẻ, Hoài Thu được NSƯT Minh Vượng nhờ vào vai Trưng Trắc trong vở Chiến thắng Mê Linh để NSND Trịnh Thúy Mùi (lúc đó là Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội) mang đi hội diễn.

Dù đã xa sân khấu chèo 10 năm, lại bận chăm con nhỏ, nhưng khi được NSND Trịnh Thúy Mùi đưa kịch bản và mời đi xem vở diễn, Hoài Thu nhận lời vì "máu nghề" lại sôi sục trong con người của nữ nghệ sĩ. Cuối cùng, vở diễn năm ấy thành công rực rỡ.

Kể từ đó, Hoài Thu liên tiếp ghi dấu với những vai chính trong các vở chèo lớn, hầu hết đều mang về Huy chương Vàng tại các kỳ hội diễn. Đến nay, cô sở hữu 1 Cúp bạc quốc tế, 6 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 3 giải Diễn viên xuất sắc nhất.

Những vai diễn tiêu biểu có thể kể đến: Mỹ Duyên trong Cánh chim trắng trong đêm, Trương phu nhân trong Chuyện tình trên bến Nam Xang, Đặng Thúy Hạnh trong Nàng thứ phi họ Đặng, Kiều Loan trong Kiều Loan, Mợ Ba trong Cánh diều làng Vũ Đại, hay Thanh Hoa trong Kiếp người cần che chở.

Năm 2015, Hoài Thu được phong tặng danh hiệu NSƯT. Năm 2023, cô là nghệ sĩ chèo trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND khi 40 tuổi.

Mới đây, NSND Hoài Thu gây bất ngờ khi tham gia dự án phim Buông của đạo diễn Mai Long. Bộ phim kể về cuộc đời của Tình (Thanh Huyền) - người phụ nữ đơn thân rời quê lên thành phố mưu sinh bằng nghề massage, đối mặt với những bi kịch sau đổ vỡ hôn nhân với Đôn (Mai Long). Tình cố gắng làm lại cuộc đời và gặp, phải lòng Hưng (Phùng Đức Hiếu) - con trai một gia đình giàu có, nhiều thế lực.

NSND Hoài Thu (ngoài cùng bên phải) vào vai mẹ của Hưng trong bộ phim "Buông" của đạo diễn Mai Long.

Trong phim, NSND Hoài Thu đảm nhận vai bà Oanh - người mẹ giàu có, quyền lực nhưng cay nghiệt, luôn tìm cách ngăn cản tình yêu giữa con trai Hưng và cô gái tên Tình. Với lối diễn tinh tế và biểu cảm sắc sảo, nữ nghệ sĩ hóa thân đầy thuyết phục vào hình tượng người phụ nữ đanh đá, mưu mô và mang màu sắc phản diện, để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Theo đạo diễn - biên kịch Mai Long, mời NSND Hoài Thu - nghệ sĩ nổi tiếng làng chèo lần đầu tham gia đóng phim và nhận được cái gật đầu ngay lập tức bởi "Buông" mang thông điệp nhân văn.

"Buông không chỉ là câu chuyện của một người phụ nữ mà là tấm gương phản chiếu đời sống hôm nay - nơi con người phải học cách buông bỏ nỗi đau để giữ lấy lòng nhân. Tôi mong khán giả khi xem phim sẽ tìm thấy sự đồng cảm và niềm tin vào những điều tử tế", đạo diễn Mai Long chia sẻ.

Bộ phim Buông còn quy tụ dàn nghệ sĩ gạo cội như NSND Quốc Anh, NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo), NSND Thu Quế, NSND Tiến Đạt, NSND Hoài Thu, NSND Quốc Trị, NSƯT Đới Quân, nghệ sĩ Kim Xuyến.