Điều ít biết về con trai tài năng của NSƯT Thanh Tâm

(VTC News) -

Sau khi đăng quang Á vương 3 tại cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, Nguyễn Minh Tuấn tiếp tục đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp khi ra mắt với vai trò ca sĩ.

Sở hữu chiều cao 1,83 m, ngoại hình sáng và kinh nghiệm trình diễn trên sân khấu, Minh Tuấn được đánh giá có nhiều lợi thế khi theo đuổi con đường nghệ thuật.

Nguyễn Minh Tuấn giành Á vương 3 tại tại chung kết Hoa hậu & Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Minh Tuấn định hướng phát triển hình ảnh nghệ sĩ trình diễn đa năng, hoạt động song song ở ba lĩnh vực gồm diễn xuất, người mẫu và ca hát. Trước đó, Minh Tuấn có nền tảng ở cả diễn xuất và người mẫu. Anh từng góp mặt trong một số bộ phim giờ vàng như Đi giữa trời rực rỡ, Gió ngang khoảng trời xanh... Đồng thời, anh cũng tham gia nhiều chương trình thời trang.

Ít ai biết, Minh Tuấn là con trai của Thượng tá, NSƯT Thanh Tâm - nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Công an nhân dân. Tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ, Minh Tuấn được mẹ truyền cảm hứng và góp ý chuyên môn. Ngoài ra, anh còn theo học thanh nhạc với cô Đinh Lan Hương, Trưởng khoa Thanh nhạc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội để hoàn thiện kỹ thuật hát.

"Tôi muốn hoạt động nghệ thuật nghiêm túc. Ba năm qua, tôi chủ động theo học diễn xuất, thanh nhạc, vũ đạo, kỹ năng trình diễn, thuyết trình và duy trì việc rèn luyện thể chất mỗi ngày", Minh Tuấn chia sẻ.

Minh Tuấn sở hữu chiều cao 1,83 m, ngoại hình sáng cùng giọng hát ngọt ngào.

Tại sự kiện, Minh Tuấn thể hiện giọng hát khi song ca ca khúc Papa cùng mẹ. Theo Minh Tuấn, đây là món quà anh muốn dành tặng người cha luôn âm thầm đồng hành phía sau gia đình. Nam nghệ sĩ trẻ cũng thể hiện ca khúc Thanh xuân của nhạc sĩ Phạm Hoàng Huy - tiết mục từng giúp anh giành giải Best in Talent tại cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Chia sẻ về quyết định đồng hành cùng con, NSƯT Thanh Tâm cho biết trước khi Minh Tuấn bước vào con đường nghệ thuật, hai mẹ con đã có cuộc trò chuyện nghiêm túc.

Chị kể từng nhắc con rằng nếu đã chọn nghệ thuật thì phải đi đến cùng, không được bỏ cuộc giữa chừng. Khi Minh Tuấn khẳng định sẽ theo đuổi đến cùng và mong mẹ tin tưởng, nữ nghệ sĩ quyết định sát cánh cùng con trên chặng đường mới.

NSƯT Thanh Tâm chia sẻ về con trai.

Theo NSƯT Thanh Tâm, việc hướng dẫn con trai không phải lúc nào cũng dễ dàng bởi hai thế hệ có quan điểm nghệ thuật khác nhau. Chị cho rằng người làm nghề phải luôn học hỏi và sẵn sàng thay đổi để tìm tiếng nói chung với lớp nghệ sĩ trẻ.

"Tôi là nghệ sĩ nên hiểu con đường này rất vất vả. Khi con nói muốn theo nghệ thuật, tôi vừa mừng vừa lo. Điều hạnh phúc nhất của cha mẹ là nhìn thấy con trưởng thành và sống với đam mê của mình", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Bên cạnh sự định hướng từ gia đình, Minh Tuấn còn nhận được sự động viên của nhiều nghệ sĩ như NSND Thái Bảo, NSND Tấn Minh và NSND Thu Huyền. Anh cho rằng nghệ sĩ hiện nay cần trang bị nhiều kỹ năng để có thể thích nghi và phát triển bền vững thay vì chỉ theo đuổi một lĩnh vực duy nhất.