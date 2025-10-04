Diễn viên 'Tử chiến trên không' ly hôn sau 1 tuần cưới, giờ viên mãn bên vợ trẻ

(VTC News) -

Bộ phim Tử chiến trên không vẫn là dự án nhận được sự quan tâm của khán giả tại phòng vé. Trong phim, Thái Hoà thủ vai Long, cầm đầu nhóm không tặc tổ chức cuộc tấn công bất ngờ nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng, buộc tổ bay phải thay đổi hành trình để tẩu thoát ra nước ngoài.

Vai diễn của anh được khán giả đánh giá cao bởi diễn xuất ấn tượng, đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng, dã man của một tên tội phạm.

Vai diễn ám ảnh của Thái Hoà trong "Tử chiến trên không".

Không chỉ được mệnh danh là "ông hoàng phòng vé" nhờ khả năng diễn xuất đa dạng, Thái Hoà cũng được chú ý bởi cuộc sống hôn nhân đặc biệt. Gần 2 thập kỷ trước, Thái Hoà từng có chuyện tình yêu đẹp với diễn viên Cát Phượng.Cả hai hẹn hò và chào đón con trai đầu lòng sau 4 năm yêu.

Đến khi nhóc tỳ được 10 tháng tuổi, Thái Hoà và Cát Phượng tổ chức hôn lễ để về chung một nhà. Do Thái Hoà đi làm thường xuyên nên mâu thuẫn giữa cặp vợ chồng bắt đầu xuất hiện. Cả hai gây sốc khi quyết định ly hôn chỉ sau 7 ngày về chung nhà. Đây cũng là cuộc hôn nhân ngắn nhất trong showbiz Việt, khiến khán giả phải giật mình.

Sau khi ly hôn, Cát Phượng và Thái Hoà vẫn sống chung một nhà, đến một thời gian sau thì mới "đường ai nấy đi". Trong một lần trải lòng vào năm 2017, Cát Phượng thừa nhận bản thân hối hận vì quyết định ly hôn vội vàng đã khiến con trai không có mái ấm gia đình trọn vẹn.

Về phía Thái Hoà, dù tan vỡ nhưng nam diễn viên vẫn có trách nhiệm đối với con trai đầu lòng.

Thái Hoà và Cát Phượng ly hôn sau 1 tuần làm đám cưới.

Đến tháng 2/2012, Thái Hoà kết hôn với một người phụ nữ kém 11 tuổi, không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Bà xã Thái Hoà từng du học ở Australia, tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Kinh tế. Cặp đôi quen nhau qua mạng xã hội và cùng đam mê nhiếp ảnh.

Sau đám cưới, cả hai sinh được một cậu con trai đáng yêu vào năm 2014. Nam diễn viên luôn dành sự biết ơn và trân trọng đối với bà xã hiện tại vì nhờ người này mà nam diễn viên mới có được niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống sau biến cố hôn nhân năm xưa.

Tổ ấm hiện tại của Thái Hoà.

Hơn 1 thập kỷ về chung nhà, Thái Hòa luôn tự hào vì vợ là người đảm đang, biết vun vén gia đình và thấu hiểu cho công việc của chồng. Anh và vợ hiếm khi cãi nhau to tiếng vì đã quá thấu hiểu đối phương.

Trong mắt Thái Hòa, vợ là điểm tựa quan trọng. Cô không chỉ là người quán xuyến gia đình, mà còn là "cố vấn" đặc biệt cho sự nghiệp nghệ thuật của nam diễn viên.

"Ông hoàng phòng vé" từng tiết lộ hầu hết các kịch bản đều đưa vợ xem trước. Anh tin rằng với con mắt công tâm của một người ngoài ngành, bà xã có thể đánh giá được kịch bản đó có hấp dẫn hay không.

Thỉnh thoảng, Thái Hòa cũng đưa vợ tới phim trường và các sự kiện. Nếu phải đi công tác xa, cả hai sẵn sàng đi dài ngày cùng nhau.

Ngoài ra, một điều khiến Thái Hoà tự hào nhất là mối quan hệ giữa 2 con trai cùng cha khác mẹ. Nam diễn viên dạy các con phải biết yêu thương, quan tâm nhau vì đều là người thân. Mỗi dịp gặp con trai đầu, Thái Hoà sẽ kể về em trai và ngược lại để hai con thân thiết hơn với nhau.