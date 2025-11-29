Diện mạo Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 trước ngày vận hành

Sau hơn một thập kỷ chậm tiến độ, vướng mắc về sai phạm và gây lãng phí hàng nghìn tỷ đồng, hai dự án cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại khu vực Phủ Lý (Hà Nam cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình) đã dần hồi sinh. Với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc của nhiều bộ, ngành, tiến độ đang được thúc đẩy tối đa. Dự kiến, phần xây dựng cơ bản hoàn thành trước 30/11, hướng tới vận hành cuối năm 2025.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, đến nay diện mạo Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã thay đổi rõ rệt.

Những dãy nhà từng phủ đầy bụi bặm và rêu phong nay được sơn mới sáng màu, hệ thống cửa kính được thay đồng bộ, đường nội bộ, bãi xe, cảnh quan đang dần hoàn thiện.

Không khí thi công diễn ra khẩn trương, từ hệ thống kỹ thuật, phòng chức năng cho tới các khu điều trị đều được rà soát và bổ sung.

Sự hồi sinh này không chỉ là thay đổi về cơ sở vật chất mà còn đem lại kỳ vọng lớn cho người dân về một tuyến y tế chất lượng cao ngay gần nơi sinh sống.

“Bao nhiêu năm đi qua chỉ thấy công trường vắng lặng, chúng tôi tưởng bệnh viện mãi nằm đó. Nay thấy máy móc, công nhân làm liên tục, tôi thật sự mừng vì sau này không phải đưa người nhà lên Hà Nội quá xa để khám chữa bệnh”, bà Nguyễn Thị Nguyệt (56 tuổi, ở Ninh Bình) chia sẻ.

“Chúng tôi mong ngày Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 mở cửa. Hai bệnh viện lớn hoạt động sẽ giúp cả vùng hưởng lợi, cả về y tế lẫn kinh tế”, một tiểu thương ở chợ trung tâm Phủ Lý nói.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở 2 tại Ninh Bình đang bước vào giai đoạn nước rút, hoàn thiện những hạng mục cuối, dự kiến đón bệnh nhân từ ngày 19/12. Việc vận hành cơ sở mới được xem là dấu mốc quan trọng, góp phần mở rộng khả năng phục vụ và đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân các tỉnh phía Nam Hà Nội.

Bên trong Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, các hạng mục cây xanh, đường, vỉa hè và công trình phụ trợ đang được gấp rút hoàn thiện, chuẩn bị đưa vào hoạt động.

Bệnh viện cho biết sẽ vận hành theo từng bước: trước mắt khai thác khoảng 30% công suất để bảo đảm an toàn, hiệu quả, sau đó mở rộng dần theo nhu cầu thực tế.

Khi đi vào hoạt động, cơ sở 2 của hai bệnh viện không chỉ góp phần giảm tải cho Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức mà còn hỗ trợ người bệnh từ các tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa hay các tỉnh thành lân cận như Hải Phòng, Ninh Bình thuận tiện thăm khám, giảm chi phí đi lại và chia sẻ áp lực khám, chữa bệnh cho toàn bộ khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai được khởi công từ năm 2014, mỗi bệnh viện quy mô 1.000 giường, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Đây là hai dự án trọng điểm nằm trong đề án xây dựng 5 bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế.

Tháng 10/2018, khu khám bệnh của cả hai công trình được khánh thành, nhưng chỉ cơ sở Bạch Mai hoạt động một thời gian ngắn rồi dừng vào tháng 3/2020, còn Việt Đức cơ sở 2 thì chưa từng tiếp nhận bệnh nhân. Suốt nhiều năm, hai “siêu bệnh viện” chỉ còn là những khối nhà khổng lồ bị bỏ quên, xuống cấp dần theo thời gian.

Mới đây nhất, ngày 18/11, Phó Thủ tướng Lê Thành long cùng đoàn công tác Chính phủ đến kiểm tra thực địa dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình. Về tiến độ thực hiện, Bộ Y tế cho biết công tác xây dựng cơ bản của 2 bệnh viện sẽ hoàn thành trước ngày 30/11.