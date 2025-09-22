Đi xe đạp dùng điện thoại có bị xử phạt không?

(VTC News) -

Quy định cụ thể tại khoản 1 điều 9 Nghị định 168 nêu rõ:

Người điều khiển xe đạp, xe đạp máy sử dụng ô (dù), dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác; chở người ngồi trên xe đạp, xe đạp máy sử dụng ô (dù) sẽ bị xử phạt.

Mức phạt áp dụng: 100.000 - 200.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy hoặc các phương tiện thô sơ khác.

Từ đầu năm 2025, việc vừa đi xe đạp vừa sử dụng điện thoại sẽ bị xử phạt từ 100.000 - 200.000 đồng. (Ảnh minh họa)

Trước đây, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP), việc xử phạt hành vi dùng điện thoại khi điều khiển phương tiện chỉ áp dụng cho lái ô tô, xe máy, xe gắn máy. Người đi xe đạp chưa bị điều chỉnh trực tiếp.

Nghị định 168 đã khắc phục khoảng trống pháp lý này, đưa hành vi “vừa đi xe đạp vừa dùng điện thoại” vào diện xử phạt, góp phần siết chặt an toàn giao thông đường bộ.

Người dân cần lưu ý, ngoài việc bị xử phạt hành chính, việc vừa đi xe đạp vừa dùng điện thoại còn trực tiếp đe dọa an toàn của bản thân và những người cùng tham gia giao thông. Do đó, hãy dừng xe vào nơi an toàn trước khi nghe hoặc gọi điện thoại.