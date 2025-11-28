Đi ngược từ xích đạo lên Biển Đông, áp thấp nhiệt đới mới thuộc loại chưa từng xuất hiện

(VTC News) -

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, ngoài cơn bão số 15 Koto đang hoạt động trên khu vực giữa của Biển Đông thì chiều nay (28/11), khu vực vùng biển phía Đông của Malaysia có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Áp thấp nhiệt đới bắt nguồn từ cơn bão Senyar, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, đi xuyên qua khu vực Malaysia sang khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Lúc 19h ngày 28/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Malaysia. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, khoảng sáng và trưa mai (29/11) khả năng di chuyển vào khu vực phía Tây Nam khu vực Nam Biển Đông.

Áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông của Malaysia là rất hiếm. (Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam)

Nói về điểm đặc biệt, độc đáo của áp thấp nhiệt đới này, ông Mai Văn Khiêm cho biết, theo số liệu từ năm 1951 đến nay, đã có một số áp thấp nhiệt hình thành ở vĩ độ thấp hơn 5 độ Bắc (gần xích đạo). Tuy nhiên, hầu hết chúng di chuyển về phía Tây chứ không đi về phía Đông.

"Do đó, việc một áp thấp nhiệt đới hình thành ở vĩ độ thấp và di chuyển về phía Đông như áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông của Malaysia là rất hiếm, hoặc có thể nói là chưa từng xuất hiện", ông Khiêm thông tin.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, khả năng áp thấp nhiệt đới này ảnh hưởng trực tiếp đất liền Nam Bộ không cao.

Hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới chủ yếu gây gió mạnh trên vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây của đặc khu Trường Sa), vùng biển phía Đông khu vực biển từ Lâm Đồng - Cà Mau có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2,5-4m. Biển động mạnh.

Trước đó, cơ quan khí tượng cũng cho biết, bão Senyar là cơn bão hiếm, hình thành ngay trong eo biển Malacca. Đây là cơn bão thứ hai từng được ghi nhận tại khu vực này (sau bão Vamei năm 2001).

Bão Senyar bắt đầu hình thành từ một vùng áp thấp ngày 22/11, mạnh dần lên thành bão và đổ bộ Bắc Sumatra (Indonesia) trong đêm 26/11, sau đó suy yếu và tiếp tục quét dọc bờ biển Sumatra, rồi đổ bộ lần hai vào bán đảo Malaysia.

Dù không phải cơn bão rất mạnh về gió, Senyar gây mưa cực lớn, dẫn tới lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại Thái Lan, Malaysia và Indonesia, khiến hơn 300 người thiệt mạng. Trong quá khứ từng có áp thấp nhiệt đới hoặc bão đi từ Tây Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương, nhưng chiều ngược lại thì chưa từng ghi nhận trong lịch sử khí tượng.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sự xuất hiện của áp thấp nhiệt đới càng làm phức tạp hơn diễn biến và tác động của bão số 15 đến nước ta.

Lúc 19h hôm nay, bão số 15 Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Tây Bắc. Cường độ bão đang duy trì cấp 10 (89-102 km/h), giật cấp 13 và vẫn di chuyển chậm với tốc độ 3-5km/h.

Dự báo cường độ bão tiếp tục giảm xuống trong khoảng 3 ngày tới do đi vào vùng biển lạnh và chịu tác động của không khí lạnh tăng cường mạnh.