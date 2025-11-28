Tin bão số 15 Koto mới nhất: Cường độ bắt đầu suy yếu, liên tục đổi hướng

(VTC News) -

Rạng sáng nay (28/11), bão số 15 Koto giảm cường độ nhưng di chuyển với tốc độ chậm và liên tục đổi hướng, dự báo còn quần thảo Biển Đông trong nhiều ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 4h ngày 28/11, bão số 15 Koto cách đảo Song Tử Tây khoảng 240km về phía Tây Bắc. Ở thời điểm này, bão đã có xu hướng suy yếu, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm giảm còn cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ chậm, khoảng 5km/h.

Dự báo đến 4 giờ ngày 29/11, tâm bão sẽ ở khu vực phía Tây của vùng biển giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 260km về phía Tây Bắc. Bão đổi hướng sang Tây và gần như ít dịch chuyển khi tốc độ chỉ còn khoảng 3km/h. Cường độ bão tiếp tục giảm xuống cấp 10, giật cấp 14.

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 15 Koto. (Nguồn: NCHMF)

Khoảng 4h ngày 30/11, bão số 15 Koto trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 300km về phía Đông, đổi hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.

Đến 4h ngày 1/12, bão số 15 Koto tiếp tục quần thảo Biển Đông, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 210km về phía Đông, đổi hướng Tây Bắc, tốc độ 3-5km/h. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, sau khả năng đổi hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5km/h và cường độ tiếp tục suy yếu.

Tác động của bão số 15 Koto, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7m, biển động mạnh.