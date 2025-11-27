Bão số 15 Koto ít dịch chuyển, duy trì cường độ cực đại cấp 12

Lúc 19h ngày 27/11, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 220km về phía Bắc Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão duy trì cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h.
Khoảng 19h ngày 28/11, vị trí tâm bão số 15 Koto trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 270km về phía Tây Bắc, đổi hướng Tây Tây Nam, di chuyển chậm với tốc độ 3-5km/h, cường độ xu hướng giảm còn cấp 11, giật cấp 14.
Đến 19h ngày 29/11, bão số 15 Koto trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, đổi hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3-5km, cường độ suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13.
Dự báo lúc 19h ngày 30/11, vị trí tâm bão trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, bão số 15 Koto di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 3-5km/h, cường độ tiếp tục suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13.
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng Tây với tốc độ 5-10km/h, cường độ suy yếu thêm.
Tác động của bão số 15 Koto, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 7-9m, biển động dữ dội.
Từ gần sáng và ngày 28/11, vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7m, biển động mạnh.
Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn cũng phát đi bản tin cảnh báo lũ trên các sông ở Đắk Lắk. Theo đó, trong 24 giờ tới, lũ trên các sông Ba, sông Krông Ana và sông Srêpôk tiếp tục xuống. Mực nước trên sông Ba tại trạm Củng Sơn, trên sông Srêpôk tại trạm Bản Đôn ở trên mức báo động (BĐ)1; mực nước trên sông Krông Ana tại trạm Giang Sơn ở dưới mức BĐ2. Ngập lụt vẫn diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk kèm nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc.