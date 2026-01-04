Đi làm đồng, nam thanh niên Quảng Trị nhặt được súng ngắn

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, thông qua công tác vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an xã Tân Mỹ (tỉnh Quảng Trị) vừa tiếp nhận khẩu súng ngắn do anh Đinh Công Thắng (SN 1993, trú tại thôn Tân Lạc, xã Tân Mỹ) tự nguyện giao nộp.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Tân Mỹ thực hiện lập biên bản, niêm phong và quản lý khẩu súng theo đúng quy định. Đồng thời, cơ quan công an ghi nhận, biểu dương tinh thần chấp hành pháp luật và ý thức trách nhiệm của anh Đinh Công Thắng trong việc tự giác giao nộp vũ khí.

Khẩu súng nhắn anh Đinh Công Thắng nhặt được và giao nộp cho cơ quan công an. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Anh Đinh Công Thắng cho biết, trước đó, trên đường đi làm đồng về thì nhặt được khẩu súng nói trên. Nhận thức việc tàng trữ vũ khí là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự nên anh chủ động liên hệ với lực lượng công an xã để giao nộp.

Theo Công an xã Tân Mỹ, việc người dân tự nguyện giao nộp vũ khí có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Đồng thời, cơ quan chức năng vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, kịp thời phát hiện, giao nộp và tố giác các hành vi vi phạm, góp phần xây dựng địa phương an toàn, bình yên.

Cùng ngày, Công an phường Vỹ Dạ (TP Huế) cho hay, vừa nhận được là thư cảm ơn của gia đình chị Phạm Thị Ngọc D. (SN 1983, trú KĐT Royal Park, Tổ dân phố Xuân Hòa) sau khi lực lượng thuộc đơn vị hỗ trợ gia đình chị này tìm được tài sản là 50 triệu đồng đánh rơi.

Đại diện Công an phường Vỹ Dạ trao trả lại số tiền 50.000.000 đồng đánh rơi cho chị D. (Ảnh: CA)

Trước đó, chị Phạm Thị Ngọc D. trình báo tới Công an phường Vỹ Dạ việc con trai là cháu Phạm H.M.Đ trong quá trình mang 50 triệu đồng từ nhà ra đường số 9 thì không may đánh rơi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vỹ Dạ khẩn trương cùng lực lượng an ninh cơ sở xác minh, rà soát tại khu vực nghi đánh rơi và các khu vực xung quanh, triển khai truy tìm số tài sản trên. Đến khoảng 09h45 ngày 4/1, cơ quan công an tìm lại được số tiền và tiến hành trao trả tài sản cho gia đình chị D.