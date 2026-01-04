Đình chỉ nữ hướng dẫn viên thuyết minh sai tại di tích Lam Kinh

(VTC News) -

Phát ngôn sai lệch của nữ hướng dẫn viên về nhà Tây Sơn

Liên quan việc hướng dẫn viên tại Lam Kinh nhắc tới nhà Tây Sơn gây xôn xao dư luận, ông Nguyễn Bá Linh – Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa – cho biết hướng dẫn viên này đã bị đình chỉ công việc.

Toàn bộ hoạt động thuyết minh tại di tích cũng được chấn chỉnh nghiêm túc, nhằm bảo đảm tính chính xác và giữ sự tôn nghiêm của di tích quốc gia đặc biệt.

Theo kết quả xác minh của Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các Di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hoá, đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội được quay vào mùa hè 2024. Điều này thể hiện rõ qua trang phục mùa hè của du khách xuất hiện trong video.

Nữ hướng dẫn viên trong clip là cán bộ hướng dẫn viên thuộc Ban Quản lý di tích lịch sử Lam Kinh trước đây (nay được sáp nhập vào Ban Quản lý Di sản Thành nhà Hồ và các Di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hoá ).

Nữ hướng dẫn viên có những phát ngôn sai lầm về nhà Tây Sơn trong lúc làm nhiệm vụ hướng dẫn cho du khách tham quan tại di tích Lam Kinh. (Ảnh cắt từ clip)

Quá trình làm việc cho thấy, trong lúc thuyết minh tại khu vực chính điện di tích Lam Kinh, nữ hướng dẫn viên đã tự ý trình bày nội dung sai lệch so với kịch bản được phê duyệt, dẫn đến sự cố đáng tiếc.

Khi đoạn clip bị lan truyền trở lại trên mạng xã hội, sự việc gây ra phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng và làm dấy lên lo ngại về tính chính xác của công tác thuyết minh tại các di tích lịch sử trọng điểm.

“Ngày 3/1, chúng tôi họp và người hướng dẫn viên viết bản tường trình sự việc, trong đó có thừa nhận sai sót trong việc truyền đạt thông tin đến khách thăm quan...

Ban Quản lý cũng tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận có liên quan, coi đây là bài học sâu sắc trong công tác quản lý, đào tạo và kiểm soát nghiệp vụ đối với đội ngũ làm việc tại các di tích lịch sử quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối trong nội dung thuyết minh như di tích Lam Kinh...", ông Nguyễn Bá Linh thông tin.