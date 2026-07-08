Đến Đà Nẵng xem chung kết pháo hoa, đừng bỏ lỡ lịch trình 'hot' nhất hè này

(VTC News) -

Với lượng du khách đổ về thành phố dự kiến đạt đỉnh, nhiều tín đồ du lịch đang truyền tai nhau một lịch trình được xem là "đáng tiền" nhất: ban ngày tận hưởng trọn vẹn một ngày ở Sun World Ba Na Hills, tối xuống trung tâm hòa mình vào đại tiệc pháo hoa và âm nhạc bên sông Hàn.

Lịch trình "chuẩn bài" cho đêm chung kết

Sau năm đêm thi mãn nhãn, hai đội xuất sắc nhất là Jiangxi Yangfeng Art Display (Trung Quốc) và Macedos Pirotecnia (Bồ Đào Nha) sẽ bước vào màn tranh tài cuối cùng.

Đại diện Trung Quốc cho biết sẽ mang tới chương trình kéo dài khoảng 21 phút với chủ đề tôn vinh Đà Nẵng - thành phố du lịch an toàn, hiện đại và thân thiện. Được xây dựng trên nền 10 ca khúc nổi tiếng, màn trình diễn sẽ kể câu chuyện về một Đà Nẵng trẻ trung, năng động thông qua ngôn ngữ của ánh sáng và âm nhạc.

Ba năm liên tiếp góp mặt trong đêm chung kết DIFF, đội thi chia sẻ mong muốn dành màn trình diễn đặc biệt này như một lời tri ân tới Ban Tổ chức và khán giả đã đồng hành cùng họ trong suốt hành trình.

Sáng Bà Nà, tối DIFF – đang là công thức các tín đồ du lịch truyền tai nhau mùa hè này.

Trong khi đó, Macedos Pirotecnia tiếp tục phát huy thế mạnh kể chuyện bằng pháo hoa, dấu ấn từng giúp đội giành giải Sáng tạo nhất tại DIFF 2025. 0

Bước vào chung kết với chủ đề "United Horizons: The Symphony of Convergence" (Những chân trời kết nối: Bản giao hưởng của hội tụ), đội sẽ dẫn dắt khán giả khám phá một Đà Nẵng nơi thiên nhiên, văn hóa và đổi mới sáng tạo hòa quyện, khép lại mùa DIFF bằng màn trình diễn giàu cảm xúc.

Không chỉ là cuộc so tài của hai cường quốc pháo hoa, đêm chung kết còn được ví như một "siêu concert" khi quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam gồm Mỹ Tâm, Tùng Dương, Isaac, Bùi Lan Hương và Thu Hằng. Đại nhạc hội sẽ mở màn trước thời khắc bầu trời sông Hàn bừng sáng, hứa hẹn mang đến một đêm hội nghệ thuật trọn vẹn kéo dài nhiều giờ.

Sun World Ba Na Hills thu hút du khách bởi không khí hội hè sôi động và náo nhiệt.

Sức hút ấy cũng khiến khu vực trung tâm thành phố thường bắt đầu đông đúc từ cuối buổi chiều. Vì vậy, thay vì chỉ quanh quẩn chờ đến giờ xem pháo hoa, nhiều du khách lựa chọn dành trọn ban ngày tại Sun World Ba Na Hills rồi trở về trung tâm vào đầu giờ tối.

Chỉ cách trung tâm Đà Nẵng khoảng một giờ di chuyển, Bà Nà Hills mang đến một thế giới hoàn toàn khác với khí hậu mát mẻ quanh năm. Hành trình khám phá bắt đầu ngay từ chuyến cáp treo băng qua rừng nguyên sinh, suối thác và biển mây - trải nghiệm đã trở thành biểu tượng của điểm đến này.

Du khách thích thú check-in với những công trình biểu tượng trên đỉnh Bà Nà.

Trên đỉnh núi Chúa, du khách có thể dành cả ngày check-in Cầu Vàng, Làng Pháp, Lâu đài Mặt Trăng, Quảng trường Nhật Thực, khám phá Fantasy Park hay những cánh đồng hoa hướng dương đang rực rỡ sắc vàng. Xen giữa hành trình là hàng loạt show diễn miễn phí như Sun Fest Parade, After Glow, Love in the Sky, Malambo... diễn ra liên tục từ sáng đến tối, khiến cả khu du lịch ngập tràn không khí lễ hội.

Khoảng cuối buổi chiều, khi rời Bà Nà trở về trung tâm, du khách vừa kịp hòa vào dòng người đổ về hai bên bờ sông Hàn, thưởng thức đại nhạc hội trước giờ khai hỏa và chờ đợi màn tranh tài đỉnh cao của hai đội pháo hoa xuất sắc nhất mùa giải.

Tấm vé quyền năng cho khách trẻ tại Sun World Ba Na Hills

Nếu đêm chung kết DIFF là điểm nhấn không thể bỏ lỡ của mùa hè Đà Nẵng, thì từ ngày 10/7, Bà Nà Hills cũng mang đến một lý do đặc biệt để giới trẻ lên lịch ngay cho chuyến đi.

Từ ngày 10/7 đến hết 15/8/2026, tất cả du khách 25 tuổi trở xuống (sinh từ năm 2001 trở đi) khi xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ sẽ được mua vé cáp treo với giá chỉ 500.000 đồng, giảm một nửa so với mức giá niêm yết 1.000.000 đồng.

Du khách U25 sẽ có cơ hội chơi trọn Bà Nà chỉ từ 500 nghìn đồng.

Không chỉ vậy, các gói ưu đãi khác cũng được áp dụng trong thời gian này. Combo vé vào cổng kèm buffet trưa chỉ còn 800.000 đồng, trong khi combo vé kèm voucher ẩm thực chỉ từ 750.000 đồng. Đây được xem là một trong những chương trình ưu đãi hấp dẫn nhất từng dành cho nhóm khách trẻ tại Sun World Ba Na Hills.

Điều khiến nhiều du khách đánh giá Bà Nà Hills "đáng tiền" không chỉ nằm ở mức giá ưu đãi, mà còn ở giá trị mà một tấm vé mang lại. Đặc biệt, mùa hè năm nay Bà Nà còn liên tục ra mắt nhiều sản phẩm mới như không gian nghệ thuật ánh sáng Lumiere, tiệm bánh Pháp Eric Kayser hay chuỗi hoạt động hợp tác cùng Liên Quân Mobile, hứa hẹn trở thành điểm hẹn của giới trẻ trong suốt tháng 7.

Thương hiệu bánh Pháp lừng danh Eric Kayser là tọa độ check-in mới toanh tại Bà Nà.

Không chỉ vậy, tấm vé cáp treo còn đi kèm ưu đãi ẩm thực hấp dẫn. Du khách có thể lựa chọn thưởng thức miễn phí 0,5 lít bia thủ công Sun Kraft Beer tại xưởng bia hoặc đổi sang một trong những chiếc bánh nổi tiếng của thương hiệu bánh Pháp Eric Kayser vừa ra mắt tại Bà Nà Hills.

Với lịch trình "sáng Bà Nà - tối DIFF", chỉ trong một ngày, du khách đã có thể trải nghiệm gần như đầy đủ những điều hấp dẫn nhất của Đà Nẵng mùa hè: tận hưởng không khí mát lành trên đỉnh núi Chúa, khám phá những công trình biểu tượng, hòa mình vào không khí lễ hội tưng bừng và khép lại bằng khoảnh khắc bầu trời sông Hàn rực sáng trong đêm chung kết DIFF 2026.