'Đêm Di sản' của SABECO, nơi tôn vinh quá khứ và hướng đến tương lai

(VTC News) -

SABECO đã cho thấy sự tinh tế trong sự kiện “Đêm Di sản” ở Quảng trường Vĩnh Long tối 27/9.

Sự kiện thuộc chiến dịch “150 Năm Di Sản Vươn Cao” do SABECO tổ chức, nhằm tôn vinh hành trình di sản 150 năm của SABECO gắn liền với ngành bia Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần gắn kết và khát vọng vươn lên cùng đất nước, điểm nhấn của sự kiện là chương trình âm nhạc được dàn dựng công phu, dẫn dắt khán giả vào hành trình 150 năm di sản và hướng đến khát vọng không ngừng vươn cao của SABECO.

Đề cập đến di sản, đó chính là các giá trị truyền thống, bản sắc và cả sự kế thừa, giao thoa giữa quá khứ, hiện tại để thúc đẩy tương lai. Sự xuất hiện của ca sỹ Tiêu Minh Phụng là sự nhắc nhở cho điều đó. Xuất thân là nghệ sỹ cải lương, chàng trai sinh năm 1997 đã gây ấn tượng mạnh khi lồng ghép điệu lý, câu hò cùng những câu vọng cổ hơi dài vào các bản Rap.

Từng được coi là đất lành của sân khấu cải lương, tại “Đêm Di sản”, người dân Vĩnh Long đã vô cùng phấn khích khi cải lương, một phần quan trọng trong di sản văn hóa Việt Nam, khoác lên mình màu áo mới, với cách thể hiện sống động và hiện đại. “Miền Tây Heyheyhey”, “Lý Rapper” và “Hẹn bé lần sau”, Tiêu Minh Phụng thực sự đã thổi bùng cảm xúc cùng niềm tự hào của hàng ngàn khán giả tại Quảng trường Vĩnh Long.

Tiếp nối, ca sỹ Lamoon lại mang đến cho “Đêm Di sản” sắc thái khác. Tại Em Xinh Say Hi, Lamoon đã kết hợp thành công dòng nhạc dân gian với pop hiện đại. Giờ đây, nữ chiến binh của “Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối” tiếp tục khiến khán giả ngạc nhiên và phấn khích với phong cách hiện đại, trẻ trung, không ngại thử nghiệm hướng đi mới. Nếu như “Không một lời nào” giàu cảm xúc, chạm đến trái tim người nghe, “Tình tang đắm say” quá đỗi ngọt ngào thì “Synth chúc nâng ly” lại tạo nên đủ cung bậc cảm xúc. Và khi Lamoon cất tiếng “One two dance one two dô”, các khán giả cũng đồng loạt “one two dô”, tựa như lúc họ nâng ly Bia Saigon trong các bữa tiệc.

Để hoàn thiện bữa tiệc âm nhạc “Đêm Di sản”, DJ Amy Chen đã tới và thổi bùng bầu không khí. Cô gái xinh đẹp không ngừng theo đuổi đam mê, vượt qua mọi khó khăn để biến giấc mơ thành hiện thực, cùng Tiêu Minh Phụng, Lamoon cũng chính là hiện thân của thông điệp mà SABECO muốn gửi gắm: Chúng ta tôn vinh quá khứ, giữ vững bản sắc nhưng cũng sẵn sàng đón nhận cái mới, bứt phá các giới hạn, chinh phục các thử thách và vươn tới tương lai với niềm tự hào người Việt.

150 năm qua, khởi nguồn bằng khát vọng của tinh thần tiên phong, từ một xưởng nước đá nhỏ tại Sài Gòn năm 1875 đã trở thành nhà máy bia đầu tiên tại miền Nam vào năm 1909, sau đó xác lập thương hiệu bia hàng đầu Việt Nam và vươn tầm thế giới. Suốt hành trình dài, SABECO đã không ngừng vươn cao, kế thừa tinh thần tiên phong để vượt qua nhiều giai đoạn chuyển mình, và viết nên một di sản bền vững. Đó cũng là một di sản mang mục đích thúc đẩy phát triển bền vững, tiên phong sản xuất có trách nhiệm và đóng góp cho sự tăng trưởng kinh tế – xã hội của Việt Nam trong nhiều thế hệ mai sau.