Tại dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất trình phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 11 triệu đồng mỗi tháng lên 15,5 triệu và người phụ thuộc từ 4,4 triệu lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025 sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân tại phiên họp thứ 50 (tháng 10).

Mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ được thực hiện kể từ khi nghị quyết có hiệu lực thi hành và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Nhiều ý kiến đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh ngay năm nay. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, góp ý cho dự thảo này, nhiều ý kiến cho rằng cần triển khai càng sớm càng tốt, thậm chí có thể triển khai ngay trong năm 2025.

Cụ thể, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị nêu quan điểm: việc áp mức giảm trừ gia cảnh mới từ kỳ thuế năm 2026 là chưa phù hợp. Trước hết, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 7, Luật Thuế TNCN hiện hành thì kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú tính theo năm vẫn chưa tới hạn quyết toán.

Mặt khác, kể từ năm 2020 đến nay, Nhà nước chưa có sự điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Tại các kỳ họp của Quốc hội gần đây, trên cơ sở kiến nghị của cử tri, nhiều đại biểu đã có ý kiến, phát biểu đánh giá mức giảm trừ gia cảnh hiện nay chưa phản ánh đúng mức sống cơ bản của người dân và còn nhiều bất cập.

“Việc áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới là điều hết sức cần thiết và cần được áp dụng ngay, phải càng sớm càng tốt, vừa thể hiện sự quan tâm kịp thời của Nhà nước, vừa sớm tạo động lực tiêu dùng và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Từ những phân tích trên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh thời gian áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2025 và tính từ thời điểm nghị quyết có hiệu lực thi hành đối với kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh, thu nhập, từng lần chuyển nhượng, không nên chờ đến kỳ tính thuế năm 2026”, đoàn đại biểu nêu đề xuất.

Có ý kiến tương tự, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng cho rằng nên xem xét điều chỉnh sớm mức giảm trừ gia cảnh, có thể áp dụng ngay những tháng cuối năm 2005.

“Không nên chờ đến năm 2026 như lộ trình hiện nay, vì nếu chậm trễ, chính sách sẽ đi sau thực tế và gây thiệt thòi cho người nộp thuế. Đây cũng là động thái hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế”.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai cũng cho rằng việc áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026 là chưa phù hợp. “Bởi nếu trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua cũng phải còn vài tháng nữa mới đến kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025. Vì thế, nên áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2025 chứ không nên chờ đến kỳ tính thuế năm 2026”, đoàn nêu ý kiến.

Trong khi đó, đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cũng thông tin: đa số ý kiến đề nghị thời gian có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 thực hiện giảm trừ gia cảnh, đồng thời xây dựng lộ trình rõ ràng đối với biểu thuế 5 bậc mới để doanh nghiệp kịp chuẩn hóa hệ thống tính lương và phần mềm kế toán.

“Nếu phương án giảm trừ gia cảnh có hiệu lực từ năm 2026, người nộp thuế sẽ phải chịu thêm ít nhất một kỳ tính thuế với mức tính thuế không còn phù hợp với thực tiễn”.

Về nội dung này, Bộ Nội vụ có công văn số 6069, ngày 7/8/2025 về thời gian áp dụng, đề nghị xem xét điều chỉnh thời gian áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2025.

Cũng có đề xuất như những góp ý trên, TS. Nguyễn Ngọc Tú - nguyên Vụ trưởng Tổng cục Thuế, hiện là giảng viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - cho rằng nên áp mức giảm trừ gia cảnh mới ngay.

“Tôi đề nghị áp dụng ngay trong năm 2025 vì Nghị quyết ban hành trong tháng 10 thì có thể áp dụng ngay chứ không như Luật.

Ngoài ra, thuế thu nhập cá nhân năm 2025 mới chỉ là tạm nộp, còn quyết toán thuế thu nhập là sang quý I/2026. Vì vậy còn rất nhiều thời gian để chúng ta có thể áp dụng cách tính thuế thu nhập cá nhân mới cho năm 2025.

Việc áp dụng sớm sẽ kịp thời động viên, tạo động lực thúc đẩy người nộp thuế, tạo niềm tin vào việc sửa luật thuế thu nhập cá nhân”, ông Tú phân tích.