(VTC News) -

Nội dung nêu tại dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi Bộ Tư pháp thẩm định.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất trình phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 11 triệu đồng mỗi tháng lên 15,5 triệu và người phụ thuộc từ 4,4 triệu lên 6,2 triệu đồng/tháng.

Bộ Tài chính trình nâng giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng. (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính cho biết việc lựa chọn phương án này dựa trên cơ sở tốc độ tăng thu nhập bình quân và GDP giai đoạn 2020 - 2025, ước đạt 40 - 42%.

Trước đó, cơ quan này cũng tính đến phương án điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI). Khi đó, mức giảm trừ cho người nộp thuế sẽ tăng lên 13,3 triệu đồng/tháng và 5,3 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc. Tuy nhiên, phương án 15,5 triệu đồng được đánh giá là phù hợp hơn với thực tiễn và có tác động rõ rệt tới đời sống người dân.

Bộ Tài chính cho biết CPI giai đoạn 2020 - 2025 dự kiến tăng khoảng 21,24%, vượt ngưỡng 20% - mức theo Luật Thuế thu nhập cá nhân buộc phải điều chỉnh giảm trừ gia cảnh. Ngoài ra, thu nhập bình quân đầu người và GDP cũng tăng nhanh, tạo dư địa để nâng mức giảm trừ ở mức cao hơn.

Với mức giảm trừ mới, nhiều lao động sẽ không còn phải nộp thuế hoặc chỉ nộp ở mức rất thấp.

Người có thu nhập 15 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, sẽ không phát sinh nghĩa vụ thuế. Người có thu nhập 20 triệu đồng/tháng nộp khoảng 120.000 đồng, chiếm chưa đầy 0,6% thu nhập. Người thu nhập 25 triệu đồng/tháng, có một người phụ thuộc, chỉ nộp 33.750 đồng.

Trường hợp thu nhập 30 triệu đồng/tháng và có hai người phụ thuộc sẽ không phải nộp thuế. Ngay cả người có thu nhập 40 triệu đồng/tháng, nuôi hai người phụ thuộc, số thuế phải nộp cũng chỉ khoảng 540.000 đồng, tương đương 1,35% thu nhập.

Theo tính toán, nếu áp dụng phương án 15,5 triệu đồng, số người nộp thuế sẽ giảm khoảng 2,18 triệu, tương đương gần 50% hiện nay. Số thu ngân sách từ thuế thu nhập cá nhân có thể giảm khoảng 21.000 tỷ đồng mỗi năm, còn hơn 84.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng việc giảm thuế sẽ giúp tăng thu nhập khả dụng, kích thích tiêu dùng và qua đó có thể bù đắp phần hụt thu ngân sách từ các sắc thuế khác trong trung và dài hạn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến xem xét và thông qua đề xuất này tại Phiên họp thứ 50, diễn ra tháng 10/2025. Nếu được thông qua, mức giảm trừ gia cảnh mới sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.