Đề xuất hỗ trợ tài chính cho tất cả phụ nữ sinh đủ 2 con, giảm thuế TNCN

(VTC News) -

Cụ thể, nêu ý kiến góp ý với nội dung của luật, đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Quảng Ngãi) cho rằng, nếu luật không quy định hỗ trợ tài chính cho phụ nữ sinh đủ 2 con sau 35 tuổi là chưa công bằng.

Ông Tám phân tích: Điều 13 quy định "phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi" - được hiểu là chỉ những phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi - mới được hỗ trợ tài chính, còn lại thì không. Có thể quy định này nhằm khuyến khích sinh con trong độ tuổi sinh đẻ để bảo đảm nguồn nhân lực cho tương lai, tuy nhiên, nếu như vậy thì vẫn chưa thật hợp lý, tạo ra sự phân biệt đối với những người sinh đủ 2 con sau tuổi 35.

Đại biểu đề nghị rà soát, hệ thống lại quy định này theo hướng hỗ trợ tài chính cho tất cả phụ nữ sinh đủ hai con, không giới hạn độ tuổi.

Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám. (Ảnh: Media Quốc hội).

Đại biểu nhận xét dự luật chưa tính đến hoàn cảnh cá nhân của người phụ nữ mà sinh con sau tuổi 35, những người có thể muốn sinh trước 35 tuổi nhưng vì nhiều điều kiện do sự nghiệp, áp lực công việc, điều kiện kinh tế, tìm kiếm việc làm, tìm kiếm bạn đời phù hợp, các yếu tố khách quan khác mà họ chưa sinh con trước 35 tuổi.

"Họ cũng sinh đủ con, chỉ vì yếu tố tuổi tác mà không được hỗ trợ, cho nên chưa công bằng và thiếu tính toàn diện. Do vậy cần quy định đồng bộ hơn theo hướng hỗ trợ cho các phụ nữ sinh hai con ở tất cả các độ tuổi", ông Tám đề xuất.

Cùng quan tâm về chính sách khuyến khích phụ nữ sinh đủ 2 con, đặc biệt chính sách hỗ trợ tài chính, đại biểu Nguyễn Hoàng Uyên (đoàn Tây Ninh) cho rằng việc triển khai các chính sách hỗ trợ về tài chính hay nhà ở còn gặp khó khăn do nguồn lực hạn chế, cân đối ngân sách ở nhiều địa phương.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Uyên. (Ảnh: Media Quốc hội).

Theo vị đại biểu đoàn Tây Ninh, các chính sách cũng chưa thực sự khuyến khích mạnh mẽ vai trò của nam giới trong chia sẻ, chăm sóc con cái, qua đó khuyến khích phụ nữ sinh đẻ. Để giải quyết các bất cập trên thực tế, đại biểu đề xuất cần bổ sung chính sách căn cơ, khả thi hơn, như hỗ trợ phát triển hệ thống trông giữ trẻ công lập và ngoài công lập đảm bảo chất lượng, nhằm giảm gánh nặng chăm sóc con nhỏ cho các gia đình, tạo điều kiện cho phụ nữ sớm quay trở lại thị trường lao động.

Đáng chú ý, đại biểu Nguyễn Hoàng Uyên đề xuất cần có chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân cho vợ chồng sinh đủ 2 con. Theo bà Uyên, giải pháp này không chỉ mang tính chất hỗ trợ tài chính mà còn tạo điều kiện để phụ nữ yên tâm sinh con, mang ý nghĩa thực tiễn cao. Mặt khác, cũng phù hợp với xu hướng chính sách tại một số quốc gia đang đối mặt với tỷ suất sinh thấp.