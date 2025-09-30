ĐBQH đề xuất giải pháp đỗ ô tô trước nhà dân tránh mâu thuẫn, bị phá hỏng xe

(VTC News) -

Tiếp tục chương trình hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, chiều 30/9, các đại biểu thảo luận về nhóm lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, giám sát, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai).

Góp ý vào nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn tỉnh Gia Lai) đề cập đến vấn đề đỗ xe trước nhà dân.

Ông Cảnh nêu thực tế, xảy ra tranh chấp về việc đỗ xe trước nhà dân, nhiều trường hợp phương tiện bị làm bẩn, bị phá hỏng, lái xe và chủ nhà có mâu thuẫn, va chạm, và có lúc hành hung.

"Theo tôi, người dân có quyền yêu cầu khoảng trống trước nhà để đi lại thuận tiện. Còn người lái xe cũng có quyền đỗ xe ở những nơi không bị cấm. Vì vậy, hai quyền này cần được làm rõ trong luật. Từ đó, đại biểu đề nghị bổ sung quy định cấm cản trở người, phương tiện dừng đỗ đúng nơi được phép. Bên cạnh đó, cũng bổ sung một nội dung bảo vệ quyền ra vào của người dân là không cản trở phương tiện, người dân ra vào nơi ở", ông Cảnh nói.

Vấn đề cần giải quyết, theo ông Cảnh, cơ quan Nhà nước tổ chức việc đỗ xe như thế nào để hai quyền này không bị xung đột hay xử lý hài hòa quyền lợi của người dân và những phương tiện.

Theo ĐBQH Nguyễn Văn Cảnh, hiện nay, ô tô đỗ nối đuôi trước nhà dân gây khó khăn trong đi lại và kinh doanh của người dân.

Do đó, ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn các địa phương cách đỗ xe trước nhà dân ở những đoạn đường không cấm đỗ.

"Cụ thể, với khu vực có vỉa hè hẹp, ô tô đỗ giữa 2 nhà để chừa lối đi lên vỉa hè giữa các ô tô. Trường hợp không đủ khoảng trống thì bố trí đỗ ô tô giữa 2 nhà kế tiếp. Với khu vực có vỉa hè rộng đủ không gian để xe máy và lối đi cho người dân đi bộ thì ô tô được đỗ liên tục, và các lối lên xuống vỉa hè thì cách nhau tối đa 20 m", ông Cảnh nói, đồng thời cho rằng giải pháp này giải quyết được mâu thuẫn giữa người dân và những người đỗ xe.

Đề xuất tổ chức đỗ ô tô trước nhà dân ở những nơi không cấm dừng, cấm đỗ của đại biểu Nguyễn Văn Cảnh.

Đề xuất cấm xe tải đi ở làn sát trái trên cả quốc lộ

Trong phần thảo luận, ông Nguyễn Văn Cảnh cho biết, thời gian qua, Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) để thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trong đó có nội dung cấm xe tải đi ở làn sát trái trên một số cao tốc.

"Sau thời gian thí điểm áp dụng, đã cho thấy có hiệu quả về tăng tốc độ lưu thông, giảm tai nạn và nhận được sự ủng hộ rất cao của người dân. Nội dung thí điểm này cần luật hóa để triển khai trên diện rộng, nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng giao thông", ông Cảnh nhấn mạnh.

Vì vậy, đại biểu đề nghị bổ sung quy định "cho phép Bộ Công an, Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức sử dụng làn đường, hướng dẫn các địa phương tổ chức sử dụng làn đường của đường bộ do địa phương quản lý".

Ông Cảnh cho rằng khi mở rộng phạm vi áp dụng có thể áp dụng cả trên đường cao tốc, quốc lộ có 2 làn xe nhưng cho phép xe tải dùng làn sát trái trong trường hợp muốn di chuyển lên trước xe phía trước.

Bên cạnh đó, theo ông Cảnh, ngành Giao thông cũng cần xử lý trường hợp xe ô tô con đi chậm ở làn sát trái hay trường hợp 2 xe chạy song song kéo dài, vì cả 2 trường hợp này đều gây cản trở giao thông.

Cũng theo vị ĐBQH đoàn Gia Lai, Cục CSGT đề xuất sơn trực tiếp tốc độ giới hạn làn xe và chỉ dẫn giao thông lên mặt đường để nhắc nhở người điều khiển phương tiện giao thông tránh vi phạm.

Theo khảo sát trên báo chí, 93% đồng ý về cách này. Một số nơi đã thực hiện việc sơn biển báo tốc độ lên mặt đường, đặc biệt là cách sơn lên mặt đường ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khá rõ ràng so với cách sơn trước đây.

"Hiện nay, nhiều phương tiện do không quan sát kịp biển báo tốc độ cắm bên lề đường nên đã vi phạm quy định tốc độ. Nhiều lái xe không quen đường nên cũng thường chạy khá chậm so với tốc độ cho phép.

Đi nhanh hay đi chậm so với tốc độ lưu thông bình thường đều gây nguy cơ va chạm giao thông tương đương. Vì vậy, việc in tốc độ tối đa lên mặt đường để hỗ trợ biển báo tốc độ cắm bên đường là hết sức cần thiết để đảm bảo giao thông an toàn", ông Cảnh nói.

Để luật hóa đề xuất này, đại biểu đề nghị bổ sung quy định "dấu hiệu tương đương biển báo hiệu đường bộ, dấu hiệu hỗ trợ biển báo hiệu đường bộ được in trên mặt đường". Bổ sung ngay sau cụm từ "báo hiệu đường bộ".