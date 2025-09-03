Đau bụng 3 tuần, đi khám phát hiện lồng ruột do khối u manh tràng

(VTC News) -

Bệnh nhân N.T L. (58 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng đau bụng hố chậu phải kéo dài 3 tuần, kèm theo tiêu lỏng. Một tuần trước khi nhập viện, qua nội soi tại phòng khám, bác sĩ phát hiện một polyp kích thước lớn (4x5cm) ở vùng manh tràng và nhiều polyp nhỏ rải rác trong đại tràng.

BS.CKI Đỗ Hồng Phong, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết: “Kết quả chụp CT bụng cho thấy bệnh nhân bị lồng ruột đoạn hồi tràng - đại tràng phải, nguyên nhân do khối u vùng manh tràng. Đây là một biến chứng nguy hiểm cần can thiệp phẫu thuật cấp cứu.”

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, TP.HCM thực hiện ca phẫu thuật. (Ảnh minh họa)

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải mở rộng.

“Ca mổ kéo dài 2 giờ diễn ra thuận lợi, chúng tôi phát hiện khối u dạng sùi tại manh tràng đã gây lồng ruột, cùng với đó là một số polyp ở đại tràng phải và đại tràng ngang. Tất cả các tổn thương đều được lấy bỏ và gửi giải phẫu bệnh để đánh giá nguy cơ ung thư”, BS Phong chia sẻ thêm.

Sau 7 ngày phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt, có thể ăn uống, vận động bình thường nên được xuất viện. Bệnh nhân được hướng dẫn tái khám theo lịch để theo dõi kết quả giải phẫu bệnh và lên kế hoạch điều trị tiếp theo nếu cần.

Theo các chuyên gia, những dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh lý đại trực tràng bao gồm rối loạn tiêu hóa kéo dài, thay đổi thói quen đại tiện, đau bụng âm ỉ và thiếu máu không rõ nguyên nhân. Người dân nên chủ động thăm khám khi có các triệu chứng này, đặc biệt là những người trong nhóm nguy cơ cao.

Bác sĩ khuyến nghị, người dân nên thực hiện tầm soát định kỳ từ 45 tuổi hoặc sớm hơn nếu có yếu tố nguy cơ cao, duy trì chế độ ăn giàu chất xơ, hạn chế thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn, tập thể dục đều đặn, duy trì cân nặng hợp lý và hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá.