Dấu ấn thi đua trong ngành Giáo dục 2025

Giai đoạn 2020–2025, ngành Giáo dục triển khai phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”, gắn với các phong trào thi đua của Thủ tướng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào được cụ thể hóa theo từng cấp học, tạo động lực đổi mới toàn ngành.

Nhiều mô hình tiêu biểu như “Trường học hạnh phúc” “Lớp học thân thiện”, “Thư viện xanh”, “Sóng và máy tính cho em”, “Công dân học tập” lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy chuyển đổi số và phong trào học tập suốt đời.

Sau 5 năm, phong trào đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, tôn vinh nhiều tấm gương tiêu biểu, khơi dậy tinh thần sáng tạo, nhân ái và khát vọng cống hiến trong toàn ngành.