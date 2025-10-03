+
++
Đập Tam Hiệp Trung Quốc làm Trái Đất lệch trục, quay nhanh hơn
(VTC News) -
Lượng nước từ hồ chứa Đập Tam Hiệp ở Trung Quốc khiến sự phân bố khối lượng trên Trái Đất thay đổi, làm trục quay lệch khoảng 2 cm và tốc độ tự quay biến đổi.
LINH NGÂN
