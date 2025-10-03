Đóng

Đập Tam Hiệp Trung Quốc làm Trái Đất lệch trục, quay nhanh hơn

(VTC News) -

Lượng nước từ hồ chứa Đập Tam Hiệp ở Trung Quốc khiến sự phân bố khối lượng trên Trái Đất thay đổi, làm trục quay lệch khoảng 2 cm và tốc độ tự quay biến đổi.

LINH NGÂN
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới