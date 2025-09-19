Đánh sập đường dây lô đề hơn 50 tỷ đồng do 'nữ quái' 8x ở Đà Nẵng cầm đầu

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở chia thành 9 tổ công tác, đồng loạt bắt quả tang 9 đối tượng tổ chức đánh bạc.

Đường dây lô đề do Nguyễn Thị Bảy cầm đầu vừa bị triệt phá. (Ảnh: C.A)

Theo đó, qua đấu tranh, Phòng Cảnh sát Hình sự xác định Nguyễn Thị Bảy (SN 1984, trú xã Thăng Trường) là kẻ cầm đầu, cùng nhiều đối tượng khác tổ chức ghi bán lô đề từ tháng 1/2025 đến nay.

Các “chân rết” dưới quyền sử dụng điện thoại, ứng dụng Zalo, tin nhắn SMS để nhận tịch đề, tổ chức ghi bán cho trên 30 con bạc tại các xã Thăng Bình, Thăng Trường, Thăng Điền. Chỉ riêng ngày 17/9, số tiền giao dịch đã vượt hơn 200 triệu đồng; tổng số tiền đánh bạc từ đầu năm đến nay lên đến hơn 50 tỷ đồng.

Tang vật thu giữ gồm 10 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan.

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng chủ chốt gồm: Nguyễn Thị Bảy, Đồng Văn Dũng, Huỳnh Thị Hiệp, Hoàng Thị Phi Anh và Nguyễn Công Mạnh để điều tra, đồng thời tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng còn lại.