Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 13/9 đến 19/9

Từ ngày 13/9 đến 19/9, Báo Điện tử VTC News nhận được gần 220 triệu đồng từ bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, cần giúp đỡ như:

- Chị Võ Thị Mỹ Thoa trong bài viết “Chồng qua đời vì đột quỵ, vợ câm điếc bẩm sinh nhọc nhằn nuôi 3 con nhỏ”

- Ông Cháng Kim Sinh trong bài viết “Con khóc ròng bên hành lang viện, cầu xin cứu người bố nằm liệt vì tai nạn”

- Anh Sầm Thành Tài trong bài viết “Bác sĩ từ chối phố thị về miền núi cứu người nghèo nay nằm viện chờ ghép thận”.

Danh sách độc giả ủng hộ hoàn cảnh khó khăn từ ngày 13/9 đến 19/9 xem TẠI ĐÂY.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ thư điện tử toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855 911 911.