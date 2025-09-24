Bố mất vì tai nạn, mẹ bỏ đi và tương lai bất định của hai trẻ thơ

(VTC News) -

Ngôi nhà cũ kỹ nằm nép trong xóm nhỏ số 18 (tổ dân phố Phú Khê, phường Dương Nỗ, TP Huế) là nơi sinh sống của vợ chồng ông Lê Quang Trai (63 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thuỷ (63 tuổi). Dù tuổi cao, ông bà vẫn cưu mang hai cháu nội là Lê Ngọc Kiều My (7 tuổi) và Lê Quang Bình (5 tuổi).

Con trai bà Thủy - anh Lê Quang Sơn - hiền lành, hiếu thảo, có trách nhiệm với gia đình. Năm 2017, anh Sơn kết hôn với Võ Thị Thanh Thuỷ, đến năm 2018 thì sinh con gái đầu lòng.

Hai bé Lê Ngọc Kiều My và Lê Quang Bình đứng cạnh ông nội (ngoài cùng bên trái) và ông Hồ Đại Hiếu - Tổ trưởng Tổ dân phố Phú Khê.

Sinh ra trong gia đình nghèo, không điều kiện học hành, anh Sơn lăn lộn với đủ thứ nghề để nuôi sống gia đình từ phụ xây cho đến bốc vác thuê. Trong khi vợ là Võ Thị Thanh Thuỷ đảm nhận vai trò nội trợ, chăm sóc con. Cuộc sống gia đình dù vất vả nhưng luôn rộn rã tiếng cười.

Bi kịch ập tới vào năm 2019, anh Lê Quang Sơn trên đường đi làm thì bị tai nạn giao thông. Nhà nghèo, không có tiền trang trải nên anh xin về nhà sau một tháng điều trị tại bệnh viện. Không lâu sau, anh Sơn trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 25, bỏ lại vợ đang mang thai con thứ 2 (bé Lê Quang Bình) và con gái nhỏ chưa đầy 2 tuổi.

Chị Võ Thị Thanh Thuỷ tần tảo nuôi con bằng nghề bán dưa. Thế nhưng, không rõ vì lý do gì mà chị bỏ lại 2 con thơ dại (bé Lê Quang Bình khi ấy mới 6 tháng tuổi).

Gia cảnh của hộ gia đình ông Lê Quang Trai thuộc diện khó khăn, éo le nhất ở Tổ dân phố Phú Khê. Trong nhà không có gì giá trị ngoài chiếc tivi đời cũ.

Bố chết, mẹ bỏ đi, cuộc sống của hai bé phụ thuộc hoàn toàn vào ông bà nội với nguồn sống duy nhất là nghề bán vé xổ số. Ở tuổi U70 nhưng ông Trai vẫn rong ruổi khắp các con đường ở TP Huế, đi bộ hơn 30km mỗi ngày để bán vé số, tích góp từng đồng. Cuộc sống bữa đói, bữa no từ lâu đã quá quen với gia đình nghèo khó ấy.

“Lúc cháu đi học, tôi tranh thủ bán vé số. Những hôm hai đứa nhỏ được nghỉ học, tôi lo cơm nước trông nom còn vợ tôi đi bán một mình. Có bữa no, có bữa thiếu. Sách vở, áo quần rồi tiền học, tiền ăn... cứ tới năm học mới là lo lắng không biết làm thế nào”, ông Trai thở dài chia sẻ.

Tất cả các thủ tục giấy tờ liên quan đến quyền lợi và việc học tập của hai bé hiện do bác ruột đảm nhận. Người bác không chỉ gánh vác trách nhiệm pháp lý mà còn trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc, âm thầm lo toan từng bước đường học hành của các cháu.

May mắn, Kiều My năm nay vào lớp 2, học giỏi, ngoan ngoãn. My quá quen với sự thiếu thốn đến mức không dám đòi hỏi bất cứ điều gì. Còn Quang Bình mới 5 tuổi, hồn nhiên, nhưng cũng biết cách quan tâm và quấn quýt bên ông bà.

Góc học tập của hai bé Lê Ngọc Kiều My và Lê Quang Bình tuy đơn sơ, thiếu thốn nhưng rất ngăn nắp và treo nhiều giấy khen.

“Tụi nhỏ ngoan lắm, thấy ông bà khổ mà không dám đòi hỏi gì. Hàng xóm ai cũng mong sẽ có mạnh thường quân giúp được chút ít, để các cháu đỡ thiệt thòi…” Hàng xóm của gia đình ông Trai, nói.

Ông Hồ Đại Hiếu – Tổ trưởng Tổ dân phố Phú Khê (phường Dương Nỗ) cho biết, gia cảnh của vợ chồng ông Trai cùng hai cháu nội là một trong những trường hợp khó khăn nhất ở Tổ dân phố.

“Ở góc độ tổ dân phố, chúng tôi luôn ưu tiên hỗ trợ gia đình ông Trai và hai bé. Mỗi khi có chính sách hoặc quà từ các đoàn từ thiện chúng tôi đều ưu tiên tặng cho gia đình. Tuy nhiên, những sự hỗ trợ đó vẫn chưa đủ để bù đắp hết những khó khăn mà gia đình đang phải gánh chịu. Nguồn lực của địa phương có hạn, trong khi hai cháu còn quá nhỏ, cần nhiều hơn sự quan tâm và giúp đỡ từ cộng đồng…

Chúng tôi tha thiết mong muốn các nhà hảo tâm, những tấm lòng nhân ái chung tay sẻ chia. Mọi sự hỗ trợ, dù là gạo, quần áo hay sách vở, đều là nguồn động viên lớn lao để ông bà có thêm sức chăm sóc, để hai bé có thể tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn”, ông Hồ Đại Hiếu bày tỏ.