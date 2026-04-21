Dàn sao phim Hoa cỏ may sau 25 năm: Người thành 'nữ hoàng', người ở ẩn kín tiếng

(VTC News) -

Ra mắt năm 2001 trong khung Điện ảnh chiều thứ bảy, bộ phim đầu tay của đạo diễn Lưu Trọng Ninh nhanh chóng tạo dấu ấn trên màn ảnh nhỏ. Không chỉ ghi điểm bởi câu chuyện gần gũi, Hoa cỏ may còn đánh dấu lần đầu chạm ngõ truyền hình của dàn diễn viên Vi Cầm, Hải Anh, Ngọc Quỳnh, Hồ Ngọc Hà.

Sau thành công của phim truyền hình, dàn diễn viên có những ngã rẽ và đạt được thành công nhất định.

Vi Cầm vai Na

Đảm nhận vai Na, cô gái hiền lành, giàu tình cảm, Vi Cầm (SN 1983) để lại dấu ấn sâu đậm nhờ lối diễn tự nhiên, tinh tế dù không xuất thân từ trường lớp diễn xuất. Khi tham gia phim, cô đang là sinh viên khoa violin của Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Xuất phát điểm không phải diễn viên chuyên nghiệp, nhưng chính nền tảng nghệ thuật ấy lại giúp Vi Cầm có được thần thái rất riêng khi bước lên màn ảnh.

Sau thành công của Hoa cỏ may, Vi Cầm được kỳ vọng trở thành gương mặt sáng giá của màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, cô lại không lựa chọn con đường nghệ thuật lâu dài. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, cô từng là nghệ sĩ chơi violin tại Nhà hát Vũ Kịch Việt Nam.

Hơn 10 năm gắn bó với màn ảnh, Vi Cầm dừng đóng phim. Dự án phim cuối cùng mà cô góp mặt là phim Ông Tơ hai phẩy (năm 2012). Sau khi nữ diễn viên kết hôn, dần rút lui khỏi làng giải trí. Là gương mặt nổi tiếng của màn ảnh nhưng Vi Cầm rất hiếm khi chia sẻ thông tin đời tư cũng như chia sẻ về cuộc sống trên trang cá nhân.

Hồ Ngọc Hà vai Hương

Trong Hoa cỏ may, Hồ Ngọc Hà vào vai Hương, cô gái cá tính, mang nét đẹp lai Tây là bạn thân của Na. Đây cũng là lần đầu Hồ Ngọc Hà thử sức với diễn xuất khi mới 16 tuổi. Lúc này cô đang theo học piano tại Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Dù diễn xuất còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng ngoại hình nổi bật và thần thái tự nhiên đã giúp cô ghi dấu ấn. Sau bộ phim, Hồ Ngọc Hà chuyển sang lĩnh vực người mẫu rồi vào Nam lập nghiệp. Cô gặt hái được nhiều giải thưởng: Giải nhì Siêu mẫu Hà Nội (2000), giải nhất Siêu mẫu Việt Nam (2001), giải nhì Tìm kiếm Siêu mẫu châu Á (2002)…

Năm 2005, cô thử sức thêm với điện ảnh qua hai phim 39 độ yêu, Chiến dịch trái tim bên phải, sau đó tập trung vào ca hát. Sở hữu chất giọng khàn đặc trưng cùng phong cách hiện đại, cô liên tục ra mắt album, liveshow và giữ vị trí “nữ hoàng giải trí” suốt nhiều năm. Không chỉ hoạt động âm nhạc, cô còn là gương mặt quen thuộc trong thời trang, truyền hình thực tế.

Về đời tư, Hồ Ngọc Hà có cuộc sống viên mãn với Kim Lý. Dù bận rộn nhưng luôn phân chia thời gian để trực tiếp chăm sóc các con Lisa, Leon.

Hải Anh vai Thái

Hải Anh đóng vai Thái - chàng trai hiền lành, giỏi giang trong Hoa cỏ may. Thất lạc gia đình từ nhỏ, nhân vật chật vật suốt nhiều năm, sau đó trở thành một chủ thầu xây dựng. Được nhiều cô gái thầm thương - trong đó có Hương, ánh mắt anh chỉ hướng về Na. Thời điểm tham gia phim, Hải Anh là người mẫu nổi tiếng của sàn catwalk phía Bắc với chiều cao 1,83 m, khuôn mặt nam tính.

Sau thành công của Hoa cỏ may, anh góp mặt trong nhiều bộ phim Đảo chắn sóng, Gió thổi qua rừng, Trò đùa số phận, Cầu vồng tình yêu, Hoa cỏ may phần ba, Quỳnh búp bê,... Ngoài ra, Hải Anh còn kinh doanh thời trang, sản xuất phim và các chương trình nghệ thuật.

Về đời tư, anh kết hôn với bà xã tên Hoài Thu, kém anh một tuổi, từng là hoa khôi trường Chu Văn An (Hà Nội), tốt nghiệp ngành ngoại giao và từng học Thạc sĩ ở Bỉ. Hai người quen nhau từ năm lớp 9. Đến năm cấp ba, tình bạn của họ dần nảy nở thành tình yêu. Sau 12 năm yêu nhau, họ quyết định kết hôn vào năm 2009.

Ở tuổi trung niên, Hải Anh được nhận xét vẫn giữ phong độ và có cuộc sống gia đình êm ấm bên vợ và các con.

Ngọc Quỳnh vai Tiến

Trong phim, Ngọc Quỳnh đóng vai Tiến - chàng trai thư sinh, có phần nhút nhát. Anh được đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời thử vai phim Hoa cỏ may khi đang học năm nhất Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh vượt qua nhiều người khác để được chọn đóng Tiến nhờ ngoại hình tương đồng với nhân vật.

Sau Hoa cỏ may, anh tiếp tục đạt thành công trong kịch nói lẫn truyền hình. Hiện, anh thuộc biên chế của Nhà hát Kịch Hà Nội và là một gương mặt thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình phía Bắc. Ngọc Quỳnh ghi dấu ấn với nhiều vai diễn trong các bộ phim giờ vàng VTV như: Hồ sơ cá sấu, Hoa hồng trên ngực trái, Cảnh sát hình sự - Mặt nạ gương, Cảnh sát hình sự - Biệt dược đen…

So với những đồng nghiệp trong phim, Ngọc Quỳnh là nam diễn viên duy nhất còn gắn bó với phim ảnh cho đến nay. Năm 2023, anh được phong tặng danh hiệu NSƯT.

Về đời tư, nam diễn viên trải qua hai lần đổ vỡ trong hôn nhân. Hiện anh tìm được hạnh phúc mới bên bạn gái cùng nghề.

Quyết Thắng vai Hùng

Quyết Thắng đảm nhận vai Hùng - nhân vật có số phận phức tạp, từng trải qua nhiều biến cố. Với vẻ ngoài phong trần và diễn xuất tự nhiên, anh nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích sau phim.

Tiếp nối thành công, Quyết Thắng gây chú ý khi tham gia Những ngọn nến trong đêm cùng Mai Thu Huyền. Tuy nhiên, sau đó anh bất ngờ rút lui khỏi màn ảnh để tập trung kinh doanh.

Hiện tại, nam diễn viên có cuộc sống ổn định, ít xuất hiện trước truyền thông. Anh đã lập gia đình và có hai con, dành phần lớn thời gian cho công việc và tổ ấm riêng.