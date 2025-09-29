Đan Mạch lắp radar chống drone ở sân bay sau loạt sự cố UAV bí ẩn

(VTC News) -

Vật thể nghi là drone ở Đan Mạch.

Theo RIA Novosti, công ty Weibel của Đan Mạch - chuyên về radar Doppler, đã lắp đặt radar chống drone gần sân bay Copenhagen như một phần trong nỗ lực chống lại máy bay không người lái (UAV) sau các sự cố liên quan gần đây.

Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết trên X: "Các cơ quan chức năng và nhà cung cấp đang làm việc suốt ngày đêm để tăng cường các biện pháp chống máy bay không người lái tại Đan Mạch. Cụ thể, Weibel đã lắp đặt radar XENTA-M5 gần sân bay Copenhagen".

Tuần trước, một số sân bay Đan Mạch tạm dừng hoạt động sau khi phát hiện máy bay không người lái trên bầu trời thủ đô Copenhagen. Thủ tướng Mette Frederiksen mô tả sự cố máy bay không người lái tại sân bay Copenhagen vào ngày 22/9 là "cuộc tấn công nghiêm trọng nhất" vào cơ sở hạ tầng của Đan Mạch từ trước đến nay.

Một sân bay ở Đan Mạch. (Ảnh: Reuters)

Hôm 25/9, sân bay ở Aalborg, đồng thời là một căn cứ quân sự, cũng phải dừng hoạt động khoảng ba giờ do phát hiện máy bay không người lái.

Cảnh sát Copenhagen nói với RIA Novosti rằng xét theo đường bay của máy bay không người lái, hoạt động này dường như được thực hiện bởi một hoặc nhiều "bên có chuyên môn". Ngày 25/9, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen tuyên bố nước này không có bằng chứng nào chứng minh cho cáo buộc Nga đứng sau các vụ việc máy bay không người lái xảy ra gần các sân bay.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ cáo buộc Nga liên quan đến các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái, lập luận rằng Nga tuân thủ các quy tắc quốc tế. Đại sứ Nga tại Đan Mạch Vladimir Barbin cho biết vụ việc máy bay không người lái trên sân bay Copenhagen là âm mưu nhằm kích động cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa các đồng minh NATO và Nga.

FSG Hamburg, khinh hạm phòng không Đức đến Copenhagen để hỗ trợ giám sát. (Ảnh: Reuters)

Theo một cập nhật khác của CNN, Đan Mạch đã tạm thời cấm các chuyến bay drone dân dụng trong không phận khi chuẩn bị đăng cai tổ chức một cuộc họp cấp cao của Liên minh Châu Âu về quốc phòng và xung đột ở Ukraine.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đan Mạch Thomas Danielson cho biết lệnh cấm này, có hiệu lực từ 29/9 đến 3/10, nhằm loại bỏ mọi nguy cơ drone "thù địch" bị nhầm lẫn với drone hợp pháp hoặc ngược lại.

Đáp lại sự cố các chuyến bay không người lái không rõ nguyên nhân ở Đan Mạch, NATO cho biết họ đang nâng cấp các biện pháp phòng thủ ở khu vực biển Baltic.

FSG Hamburg, một khinh hạm phòng không của Đức đã đến Copenhagen để hỗ trợ tăng cường giám sát không phận trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh EU sắp tới.

Ngoài ra, Đức cũng tuyên bố sẽ cung cấp "hệ thống chống máy bay không người lái nhỏ" theo yêu cầu của Đan Mạch để phát hiện máy bay không người lái bằng công nghệ radar, quang học và âm thanh. Thụy Điển cũng được cho là đã cam kết cho Đan Mạch mượn hệ thống chống máy bay không người lái.