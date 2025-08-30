Dàn khí tài hùng hậu diễu qua Quảng trường Ba Đình trong buổi tổng duyệt A80

Sáng 30/8, trong chương trình Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80), lực lượng Quân đội và Công an phô diễn dàn khí tài, xe cơ giới hiện đại.
Đi đầu đoàn xe là lực lượng thiết giáp với đầy đủ hợp phần: bánh xích, lội nước, bắc cầu, cùng hệ thống tên lửa phòng không, tên lửa bờ, UAV, xe công binh, phòng hoá… tạo thành khối cơ giới hùng hậu tiến qua lễ đài.
Các đoàn xe tăng T-90s, T-55, T-54B cải tiến, những pháo đài vững chãi với hệ thống pháo, súng máy phòng không uy lực.
Nối tiếp sau là dàn xe thiết giáp XCB-01, XCB-02, XTC-02 do Việt Nam sản xuất.
Khối xe pháo quân sự của Binh chủng Pháo binh với các loại vũ khí có tầm bắn xa, uy lực lớn.
Dàn xe pháo tự hành tấn công Su-122, Su-152.
Pháo phản lực bắn loạt BM-21 cùng ổ hợp tên lửa đạn đạo Scud-B mang tên lửa đất đối đất R-17E.
Nhiều khí tài do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo gồm tổ hợp tên lửa Trường Sơn, tổ hợp S-125-VT cùng ba mẫu UAV, hai tổ hợp radar hiện đại gồm VRS-2DM, VRS-MRS.
Các tổ hợp khí tài hiện đại do Viettel nghiên cứu, sản xuất lăn bánh trên đường Hùng Vương.
Dàn xe tổ hợp radar hiện đại.
Các khối xe công binh.
Tiếp theo đó là dàn xe, khí tài hiện đại của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.
Lực lượng mô tô dẫn đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn đoàn, bảo vệ các tuyến đường khi xe của yếu nhân di chuyển.
Các loại xe chỉ huy, chống đạn, xe đặc chủng hiện đại.
Các chiến sĩ vẫy chào Nhân dân khi đoàn xe đi diễu hành qua các tuyến đường.